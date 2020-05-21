Минфин отверг возможность отмены бюджетного правила на фоне пандемии

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что об отмене бюджетного правила не может идти речи. Ранее об обсуждении в правительстве вопроса о его приостановке до конца 2021 года для наращивания господдержки экономики сообщил Bloomberg

Антон Силуанов (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Никакой отмены бюджетных правил не обсуждается, заявил сегодня журналистам министр финансов Антон Силуанов. Оно хорошо себя зарекомендовало, в том числе как механизм снижения зависимости курса рубля от нефти, подчеркнул он. «Ни о какой отмене не может быть и речи», — подчеркнул министр, добавив, что параметр цены нефти в бюджетных правилах точно пересматривать не планируется.

Он сказал, что в текущем году планируется увеличить объем заимствований по сравнению с параметрами бюджета, утвержденными в соответствии с правилами. «У нас ожидается значимое недопоступление ненефтегазовых налогов, необходимо направить дополнительные ресурсы на антикризисные меры», — указал Силуанов.

О том, что правительство может приостановить бюджетное правило до конца 2021 года, ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух человек, знакомых с такими планами. О возможности временной отмены бюджетного правила 20 мая также сообщил «Коммерсантъ», а до этого «Интерфакс» написал со ссылкой на одну из версий общенационального плана по нормализации деловой жизни, подготовленную Минэкономразвития, что бюджетные правила могут быть временно смягчены.

Бюджетное правило, последняя версия которого действует с 2017 года (всего за последние 16 лет их было четыре), вплоть до нынешнего кризиса служило основным залогом фискальной стабильности и тщательно оберегалось Минфином. Правило состоит из двух базовых частей: во-первых, это принцип накопления и использования Фонда национального благосостояния (ФНБ; Минфин покупал валюту для ФНБ при ценах на нефть выше $40 за баррель в ценах 2017 года, а теперь продает валюту из ФНБ, поскольку цены опустились ниже этого уровня); во-вторых, это уравнение, которое ограничивает предельные общие расходы бюджета на год.

В правительстве рассматривают различные варианты корректировки бюджетного правила, следует из публикаций в СМИ. Bloomberg не приводит деталей заморозки, но отмечает, что временный отказ от правила позволит потратить больше денег на стимулирование экономики. РБК писал в начале апреля, что потенциальные объемы фискального стимулирования экономики существенно сдерживаются жесткой конструкцией бюджетного правила.