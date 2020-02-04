СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»

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Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года. Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt со ссылкой на источники среди дипломатов в Вашингтоне.

По словам собеседников издания, Палата представителей и Сенат готовят новый законопроект о санкциях. Если в прошлый раз санкции угрожали компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода, то на этот раз объектом санкций могут стать европейские инвесторы и будущие покупатели газа.

Представитель немецкого концерна Uniper, который является партнером "Газпрома" по строительству "Северного потока-2", сообщил изданию, что компания следит за ситуацией. «Мы знаем, что американцы полны решимости предотвратить« Северный поток 2», — сообщил представитель концерна.

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