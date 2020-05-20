Немецкий регулятор вывел «Северный поток» из-под действия норм ЕС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 72,34 (-0,05) Quote, 12:59
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 79,18 (+0,01) Quote, 12:59
Альфа-Банк решил не выплачивать дивиденды в кризис Финансы, 20:06 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 мая Общество, 19:59 ВТБ предупредил о мошенничестве через объявления о работе Финансы, 19:55 Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев в условиях эпидемии Общество, 19:43 Победителя этапа «Тур де Франс» дисквалифицировали за допинг Спорт, 19:41 Разнообразь и властвуй: почему надо строить команду из непохожих профи РБК и Сколково, 19:37 Взлет и падение конкурента Starbucks: как Luckin Coffee выгоняют с биржи Quote, 19:29 ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19 Общество, 19:27 Банк Франции протестировал цифровой евро Крипто, 19:26 19 очков Малкина и 10 побед команды. Как Россия выиграла ЧМ-2012 Спорт, 19:25 Порошенко заявил об операции Кремля при участии офиса Зеленского Политика, 19:25 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:16 Путин поручил кабмину направить Дагестану средства для борьбы с COVID-19 Политика, 19:03 Власти китайского Уханя запретили разводить и есть диких животных Политика, 19:00
Бизнес ,  
0 

Немецкий регулятор вывел «Северный поток» из-под действия норм ЕС

В соответствии с решением Федерального сетевого агентства Германии льгота будет действовать в течение 20 лет
Газпром GAZP ₽196,74 +1,31% Купить
Фото: Stefan Sauer / dpa / ТАСС
Фото: Stefan Sauer / dpa / ТАСС

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) постановило вывести газопровод «Северный поток» из-под действия ограничений, установленных газовой директивой ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте BNetzA.

В соответствии с решением регулятора, участок «Северного потока» на территории Германии освобожден от обязанности соблюдать правила о разделении поставщика газа и транспортной компании и об обеспечении доступа третьих сторон к мощностям газопровода в течение 20 лет начиная с 12 декабря 2019 года.

«Мы удовлетворены положительным решением Федерального сетевого агентства», — заявил управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев, отметив, что германское ведомство подтвердило отсутствие негативного влияния «Северного потока» на конкурентную ситуацию на внутреннем газовом рынке Европы.

На предыдущей неделе BNetzA отказало в аналогичном запросе компании-оператору газопровода «Северный поток-2», объяснив свое решение тем, что на исключительный статус могут претендовать лишь газопроводы, строительство которых было завершено до 23 мая 2019 года.

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

Строительство «Северного потока» началось весной 2010 года, в ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки протяженностью 1224 км, в октябре 2012-го — второй нитки. С начала эксплуатации первой нитки в ноябре 2011 года через «Северный поток» в Европу из России прокачано уже более 345 млрд куб. м газа. Маршрут «Северного потока» проходит от Выборга в России до Любмина близ Грайфсвальда в Германии.

Строительство «Северного потока-2» началось в 2018 году, его планировалось закончить в 2019 году, однако выполнить план не удалось. В конце 2019 года из-за санкций США подрядчик «Газпрома» швейцарская компания Allseas приостановила работы и отвела все свои суда, строившие «Северный поток-2». В «Газпроме» в середине февраля 2020 года сообщили, что газопровод будет запущен в конце года. О том, что «Северный поток-2» уже заработает к этому времени или в начале следующего года, заявил и президент Владимир Путин.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Германия, «Северный поток»
Материалы по теме
Регулятор в ФРГ отказался вывести «Северный поток-2» из-под норм ЕС
Экономика
Лавров оценил влияние сложностей с «Северным потоком-2» на цены на газ
Экономика
Способное достроить «Северный поток-2» судно встало на якорь в Германии
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter