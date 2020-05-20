Немецкий регулятор вывел «Северный поток» из-под действия норм ЕС

В соответствии с решением Федерального сетевого агентства Германии льгота будет действовать в течение 20 лет

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Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) постановило вывести газопровод «Северный поток» из-под действия ограничений, установленных газовой директивой ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте BNetzA.

В соответствии с решением регулятора, участок «Северного потока» на территории Германии освобожден от обязанности соблюдать правила о разделении поставщика газа и транспортной компании и об обеспечении доступа третьих сторон к мощностям газопровода в течение 20 лет начиная с 12 декабря 2019 года.

«Мы удовлетворены положительным решением Федерального сетевого агентства», — заявил управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев, отметив, что германское ведомство подтвердило отсутствие негативного влияния «Северного потока» на конкурентную ситуацию на внутреннем газовом рынке Европы.

На предыдущей неделе BNetzA отказало в аналогичном запросе компании-оператору газопровода «Северный поток-2», объяснив свое решение тем, что на исключительный статус могут претендовать лишь газопроводы, строительство которых было завершено до 23 мая 2019 года.