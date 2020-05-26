Решетников заявил о перевалившем за ₽3 трлн объеме антикризисных мер

- Первый пакет был сформирован очень оперативно, на тот момент он касался самого главного — отсрочки всех платежей (налоговых, арендных, кредитных) для выплаты зарплаты.
- В рамках второго пакета «пошла тема прямой финансовой поддержки бизнеса».
- В рамках третьего пакета появилась «некая перспектива»: кредиты со списанием, списание налогов за второй квартал.
Правительство сообщало, что общий объем помощи в рамках двух первых пакетов составляет 2,1 трлн руб.
В мае президент Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки граждан, в частности о выплате 10 тыс. руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет, зарплатных кредитах на шесть месяцев под 2% для компаний из пострадавших отраслей, списании налогов для ИП, предприятий малого и среднего бизнеса и социально ориентированных НКО за второй квартал. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал этот третий пакет мер «самым большим и по финансовым средствам, которые выделяются на его реализацию, и по охвату людей, для которых он предназначен».
The Bell, основываясь на собственных подсчетах, писал, что общий объем мер поддержки составляет примерно 3,1 трлн руб., или 2,6% ВВП.
Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, дефицит бюджетной системы в текущем году будет на уровне 8,5% ВВП после профицита 1,8% ВВП в 2019 году. Общее смягчение фискальной политики в 2020 году ожидается в размере 10% ВВП, что является «достаточно ощутимым бюджетным стимулом», говорил Решетников, отмечая, что он превосходит бюджетные стимулы большинства развивающихся стран. Обновленный прогноз Минэкономразвития учитывает эффект от реализации трех антикризисных пакетов мер поддержки экономики и населения.
Решетников подчеркнул, что при условии выполнения всех антикризисных мер «есть шанс к концу 2021 года выйти на ту базу в экономическом измерении, которую мы имели в первом квартале 2019 года». При этом «отскока» экономики и быстрого восстановления ждать не стоит, предупредил он. «Ограничения будут сняты, но будут новые правила работы. Ограничения будут сниматься постепенно», — пояснил министр.
По итогам года Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП на 5%, в 2021 году рост может составить только 2,8%.
Решетников также обрисовал некоторые изменения в экономике, которые ждут Россию после завершения пандемии. «Удаленка, дистанционка понизит спрос на базовую инфраструктуру. Очевидно, изменится торговля, появятся новые возможности в логистике. Традиционные форматы торговых центров — что-то в них изменится», — сказал он.