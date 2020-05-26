Решетников заявил о перевалившем за ₽3 трлн объеме антикризисных мер

Три антикризисных пакета властей, принятых для поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии, «тянут» в общей сложности более чем на 3 трлн руб., сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Совокупный объем антикризисных мер, принимаемых правительством для поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса, превысил 3 трлн руб. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в интервью, которое было продемонстрировано в рамках всероссийской онлайн-акции «Хотим работать».

По словам министра, объем помощи постоянно растет. «Сейчас мы за 3 трлн уже перешагнули», — сказал он.

Решетников призвал не сравнивать объем фискальных стимулов в России с другими странами. «Все эти сравнения немножко лукавые. Давайте смотреть на нашу ситуацию и те условия, в которых мы оказались», — заметил он.

Три пакета на три триллиона

Решетников ретроспективно прошелся по всем трем антикризисным пакетам мер.