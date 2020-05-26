Аналитики предупредили о низких ценах на нефть до 2025 года
В ближайшие пять лет нефтяной рынок останется в кризисе, цены останутся низкими и будут постоянно сталкиваться с риском нового обвала. К этому выводу пришли аналитики рейтингового агентства НКР в обзоре «Рынок нефти на распутье» (есть в распоряжении РБК).
«Низкие цены на нефть могут сохраниться до 2025 года. В отсутствие новых соглашений об ограничении добычи в рамках ОПЕК+ или с более широким составом участников возможны возобновление ценовых войн и новый обвал цен», — говорится в обзоре.
После окончания действия новой нефтяной сделки ситуация может развиваться по нескольким сценариям.
- Сценарий «Свободная конкуренция». В нем нефтедобывающие страны так и не смогут прийти к новому соглашению и цены на сырье будут устанавливаться в соответствии с рыночными механизмами. С рынка в этом случае уйдут производители, добывающие более дорогую нефть (Канада и сланцевики в США). Средний уровень цен на нефть составит $30–40. Выручка от экспорта российских нефти и нефтепродуктов может снизиться на 44–50% относительно уровня 2019 года, до $94–125 млрд. Это, по мнению НКР, самый вероятный сценарий развития событий.
- Сценарий «Продление ОПЕК+». Страны, которые заключили новую сделку, сумеют договориться о ее продлении. Спрос на нефть будет расти, но удовлетворять его будут страны, которые не вступили в соглашение. Из-за этого совокупная доля стран ОПЕК+ на нефтяном рынке сократится. Российский среднегодовой экспорт нефти и нефтепродуктов уменьшится по сравнению с уровнем 2019 года примерно на четверть, до $135–145 млрд. Средний уровень цен на нефть составит $45–50.
- Сценарий «Глобальное соглашение». ОПЕК+ расширяется, соглашение об ограничении добычи подписывают США, Канада и другие страны, которые до этого в нем не участвовали. Вероятность этого сценария довольно низка, поскольку в США у государства нет формального права требовать от нефтекомпаний ограничения добычи. «Однако в 2020–2021 годах не исключена возможность консолидации американских нефтедобывающих активов, специализирующихся на добыче сланцевой нефти, в том числе с переходом контроля над ними к федеральному правительству. В таком случае вероятность ограничения производства нефти и в США может возрасти», — заметили аналитики. Это самый выгодный для России сценарий: экспорт нефти и нефтепродуктов в этом случае принесет в среднем $160–170 млрд в год (примерно 85–90% от уровня 2019 года). Средний уровень цен на нефть составит $50–55.
- Сценарий «Два рынка». В этом случае США полностью отказываются от участия в соглашении и начинают субсидировать собственных нефтепроизводителей, защищая их от низких цен на мировых рынках. Это позволит им расширить свою деятельность за рубежом. Средняя цена на нефть на мировом рынке составит $25–30, при том что в США она будет составлять $50–55. Это самый невыгодный для России сценарий: выручка страны от экспорта нефти и нефтепродуктов может снизиться на 50–60% относительно уровня 2019 года, до $75–94 млрд.