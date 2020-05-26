Аналитики предупредили о низких ценах на нефть до 2025 года

Вплоть до 2025 года цена на нефть не вырастет до прежних, докризисных значений, считает НКР. Судьба нефтяного рынка будет зависеть во многом от того, что дальше будет со сделкой ОПЕК+ и политики США

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В ближайшие пять лет нефтяной рынок останется в кризисе, цены останутся низкими и будут постоянно сталкиваться с риском нового обвала. К этому выводу пришли аналитики рейтингового агентства НКР в обзоре «Рынок нефти на распутье» (есть в распоряжении РБК).

«Низкие цены на нефть могут сохраниться до 2025 года. В отсутствие новых соглашений об ограничении добычи в рамках ОПЕК+ или с более широким составом участников возможны возобновление ценовых войн и новый обвал цен», — говорится в обзоре.

После окончания действия новой нефтяной сделки ситуация может развиваться по нескольким сценариям.