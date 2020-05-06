Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 6 мая Общество, 11:39 Как сохранять мотивацию и не отвлекаться на удаленной работе Стиль, 11:31 Полиция начала проверку видео с погоней за нарушителем в районе Гольяново Общество, 11:26 Минэнерго Украины предложило использовать АЭС для майнинга Крипто, 11:26 Между быком и медведем: кем станет Дональд Трамп для нефтяного рынка Мнение, 11:17 Александр Емельяненко сообщил о тактике в возможном поединке с Тайсоном Спорт, 11:12 10 угроз для человечества помимо коронавируса Партнерский материал, 11:10 Транспортный налог — 2020: машины, которые лучше не покупать Авто, 11:07 Новый год в марте: как изменилось потребительское поведение Pro, 11:01 Почему онлайн-обучение станет привычным явлением, как покупки в интернете Экономика образования, 10:57  Airbnb сократит 25% персонала из-за пандемии Бизнес, 10:55 Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками Технологии и медиа, 10:55 ИТ-консультанты посоветовали и дальше оставить сотрудников на удаленке Pro, 10:54 Акции «Россетей» подскочили на 15% после объявления дивидендов Quote, 10:54
Мнение ,  
0 
Шамиль Еникеев и Кирилл Зенин

Между быком и медведем: кем станет Дональд Трамп для нефтяного рынка

Президент США заинтересован в стабилизации нефтяных цен и в прекращении ценовой войны с Саудовской Аравией. Но одновременно его желание «наказать» Китай за пандемию может помешать восстановлению спроса на нефть
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

29 апреля инвесторы в нефтяные фьючерсы сыграли на хороших новостях о вступлении в силу новой сделки OPEС+, создании вакцины против COVID-19 в США и Великобритании, первых признаках роста экономической активности в некоторых странах Европы и Азии. Биржевые игроки начали с оптимизмом корректировать свои позиции на рынке бумажной нефти на июнь—июль после исторического обвала котировок «ниже ноля» 20 апреля. Но уже 30 апреля рынок нефтяных фьючерсов просел на новостях о планах администрации Дональда Трампа потребовать с Китая финансовую компенсацию за распространение коронавируса. В то же день стало известно о мартовских угрозах Трампа оставить Саудовскую Аравию один на один с Ираном. Белый дом тогда грозился лишить королевство военной помощи, если наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман не договорится с Россией о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в рамках OPEC +.

Фактически в начале мая появились сразу два потенциальных риска для нефтяного рынка и биржевых игроков. Во-первых, серьезное противостояние США с Китаем может нанести удар по восстановлению потребления нефти китайской экономикой. Во-вторых, нестабильность на Ближнем Востоке, вызванная в том числе действиями США, может критически повлиять на нефтяные поставки из Персидского залива, приведя к значительному сокращению предложения на рынке. Дальнейшая стратегия Трампа либо оставит нефтяной рынок в его «медвежьем» состоянии стабильно нисходящего тренда, либо ускорит переход нефтяных котировок к стабильному подъему или «бычьему рынку»

Спасение сланцев

В апреле в США бурно обсуждались варианты противодействия Саудовской Аравии в фактически продолжавшейся ценовой войне на нефтяном рынке и спасения американских сланцевых компаний. Аргументы строились вокруг рычагов влияния, которые есть у Белого дома на внешнеполитическом фронте и внутри страны. Трампу предлагалось срочно одобрить пакет финансовой помощи сланцевой отрасли и содействовать решению о сокращении добычи на уровне таких крупнейших нефтедобывающих штатов, как Техас и Оклахома. Одновременно ряд республиканцев предлагали президенту принять радикальные меры в отношении Саудовской Аравии — от введения тарифов на импорт нефти до полного прекращения военной помощи этому ближневосточному партнеру США.

4 мая стало ясно, что административное регулирование добычи нефти на уровне штатов уже не потребуется. Из-за отсутствия кворума провалились попытки руководителя Техасской железнодорожной комиссии Райана Ситтона принять решение о снижении добычи на 1 млн баррелей в день и вводе квот для всех производителей нефти на территории штата. По всей видимости, реальной причиной провала стало несогласие крупных корпораций, таких как Exxon Mobil и Occidental Petroleum, пойти на поводу у более мелких сланцевых компаний. Гиганты нефтяной индустрии выступают и против прямой финансовой поддержки производителей сланцевой нефти, которая даст «малышам» шанс остаться на плаву. Для крупных компаний важно не только дешево скупить активы более мелких игроков, но и получить возможность сбалансировать рынок вместе с производителями из Саудовской Аравии и России. Мелкие сланцевые компании просто мешают слаженной игре на рынке, создавая там излишнюю волатильность.

Стоит учитывать, что непредсказуемость сланцевой отрасли вызвала недовольство и у крупного финансового бизнеса. Ряд инвестиционных фондов, управляющих триллионными долларовыми активами, таких как BlackRock, заявили о необходимости перехода от проектов в традиционной энергетике к финансированию компаний, занимающихся возобновляемой и «зеленой» энергетикой.

В условиях кризиса практически во всех секторах экономики и растущей безработицы точечное оказание государством помощи сектору сланцевой нефти становится еще и политически сложным. В сложившейся ситуации у Белого дома в ценовой войне с Саудовской Аравией остаются в основном внешнеполитические рычаги.

Ближневосточная дилемма

До 24 мая к берегам США должна прибыть танкерная армада из 28 судов с 43 млн баррелей саудовской нефти, которая присоединится к уже образовавшейся очереди из 76 танкеров, ожидающих разгрузки в американских портах. При этом Трамп вряд ли пойдет на введении заградительных импортных тарифов на нефть. Подобный шаг ударит и по американским НПЗ, заточенным на переработку саудовской нефти, и по транспортному сектору США. «Козырную карту» с угрозой прекратить военную помощь Эр-Рияду Трамп уже использовал в марте, когда добивался заключения новой сделки OPEC+. Да и миллиардные военные контракты США с Саудовской Аравией ограничивают свободу маневра для Белого дома.

В распоряжении Трампа есть еще стратегия эскалации противостояния с Тегераном, как уже было летом 2019 года, во время танкерной войны, которая едва не привела к приостановке нефтяного экспорта из Персидского залива. Два-три месяца военного противостояния США и их союзников с Ираном могут кардинально взвинтить цены на нефть. Однако Трампу важна победа в этом конфликте уже к сентябрю, до начала решающей фазы президентской избирательной кампании. Полномасштабная затяжная война с Тегераном опасна для хозяина Белого дома, особенно учитывая быстро развивающийся конфликт с Китаем из-за пандемии.

Китайский фронт

В оставшиеся до выборов месяцы Трамп наверняка будет активно использовать антикитайскую риторику, например, обвинять своего соперника Джо Байдена в том, что тот представляет прокитайское лобби в американском истеблишменте. При этом нынешний хозяин Белого дома, скорее всего, сделает упор на усиление тарифной войны и экономических санкции в отношении Пекина. Более жесткие шаги связаны со слишком большими рисками. Призывы ряда республиканцев поднять волну исков против Китая в американских судах не будут иметь серьезных юридических последствий. Это касается и предложения отказаться от обязательств по долговым бумагам США, которые находятся в китайских резервах. Сам Трамп уже категорически отверг эту идею, реализация которой подорвала бы статус американкой валюты как одной из основ мировой финансовой системы.

4 мая глава казначейства США Стивен Мнучин объявил о новых заимствованиях на $3 трлн. В ситуации пандемии и растущего противостояния c Вашингтоном Пекин вряд ли будет покупать эти долговые обязательства в прежнем объеме. В свою очередь, нельзя исключать и ускорение курса китайских властей на сокращение использования доллара в торговых отношениях и ввода собственной криптовалюты для уменьшения внешнеполитических рисков.

Здесь возникает возможность и для России. Из-за риска обострения обстановки в Персидском заливе Китай может пойти на хеджирование своих рисков, увеличив импорт российских углеводородов, так как трубопроводные поставки не подвержены ни судоходным рискам, не рискам военной эскалации.

Об авторах
Шамиль Еникеев, управляющий директор Оксфордского международного центра, Великобритания Кирилл Зенин, член консультативного совета Oxford International Centre, Великобритания
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Дональд Трамп, Китай, сланцевая нефть, Ближний Восток
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter