Между быком и медведем: кем станет Дональд Трамп для нефтяного рынка

Президент США заинтересован в стабилизации нефтяных цен и в прекращении ценовой войны с Саудовской Аравией. Но одновременно его желание «наказать» Китай за пандемию может помешать восстановлению спроса на нефть

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

29 апреля инвесторы в нефтяные фьючерсы сыграли на хороших новостях о вступлении в силу новой сделки OPEС+, создании вакцины против COVID-19 в США и Великобритании, первых признаках роста экономической активности в некоторых странах Европы и Азии. Биржевые игроки начали с оптимизмом корректировать свои позиции на рынке бумажной нефти на июнь—июль после исторического обвала котировок «ниже ноля» 20 апреля. Но уже 30 апреля рынок нефтяных фьючерсов просел на новостях о планах администрации Дональда Трампа потребовать с Китая финансовую компенсацию за распространение коронавируса. В то же день стало известно о мартовских угрозах Трампа оставить Саудовскую Аравию один на один с Ираном. Белый дом тогда грозился лишить королевство военной помощи, если наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман не договорится с Россией о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в рамках OPEC +.

Фактически в начале мая появились сразу два потенциальных риска для нефтяного рынка и биржевых игроков. Во-первых, серьезное противостояние США с Китаем может нанести удар по восстановлению потребления нефти китайской экономикой. Во-вторых, нестабильность на Ближнем Востоке, вызванная в том числе действиями США, может критически повлиять на нефтяные поставки из Персидского залива, приведя к значительному сокращению предложения на рынке. Дальнейшая стратегия Трампа либо оставит нефтяной рынок в его «медвежьем» состоянии стабильно нисходящего тренда, либо ускорит переход нефтяных котировок к стабильному подъему или «бычьему рынку»

Спасение сланцев

В апреле в США бурно обсуждались варианты противодействия Саудовской Аравии в фактически продолжавшейся ценовой войне на нефтяном рынке и спасения американских сланцевых компаний. Аргументы строились вокруг рычагов влияния, которые есть у Белого дома на внешнеполитическом фронте и внутри страны. Трампу предлагалось срочно одобрить пакет финансовой помощи сланцевой отрасли и содействовать решению о сокращении добычи на уровне таких крупнейших нефтедобывающих штатов, как Техас и Оклахома. Одновременно ряд республиканцев предлагали президенту принять радикальные меры в отношении Саудовской Аравии — от введения тарифов на импорт нефти до полного прекращения военной помощи этому ближневосточному партнеру США.

4 мая стало ясно, что административное регулирование добычи нефти на уровне штатов уже не потребуется. Из-за отсутствия кворума провалились попытки руководителя Техасской железнодорожной комиссии Райана Ситтона принять решение о снижении добычи на 1 млн баррелей в день и вводе квот для всех производителей нефти на территории штата. По всей видимости, реальной причиной провала стало несогласие крупных корпораций, таких как Exxon Mobil и Occidental Petroleum, пойти на поводу у более мелких сланцевых компаний. Гиганты нефтяной индустрии выступают и против прямой финансовой поддержки производителей сланцевой нефти, которая даст «малышам» шанс остаться на плаву. Для крупных компаний важно не только дешево скупить активы более мелких игроков, но и получить возможность сбалансировать рынок вместе с производителями из Саудовской Аравии и России. Мелкие сланцевые компании просто мешают слаженной игре на рынке, создавая там излишнюю волатильность.