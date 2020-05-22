Данные ФТС и Минфина о цене российской нефти разошлись в полтора раза

Таможенная статистика за март показала, что российская нефть поставлялась за рубеж по средней цене $46/барр. — в 1,5 раза выше цены Urals, рассчитываемой Минфином. Завышение происходит из-за временного лага при учете поставок ФТС

Фото: Андронов Алексей / ТАСС

В марте 2020 года Россия отправила за рубеж 21,9 млн т сырой нефти общей таможенной стоимостью $7,35 млрд, показали данные Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованные 20 мая. Это подразумевает среднюю экспортную цену в марте на уровне $336 за 1 т, или $46 за баррель, что намного превышает среднюю цену эталонной российской нефтяной марки Urals, которая в марте составила $29 за баррель, по данным Минфина.

В апреле цена Urals опустилась до $18 за баррель, таможенных данных за апрель еще нет.

Крупнейшими получателями российской нефти являются Китай и Нидерланды, следует из статистики ФНС: нефть в эти страны экспортировалась в марте по средним ценам $47 и $49 за баррель.

Методология ФТС и Минфина различается, но расхождение в марте достигло 58%. Для сравнения, в феврале разница между данными в пользу показателя ФТС составляла 7%, в январе цена нефти из статистики ФТС и данных Минфина практически совпадала.

Минфин определяет среднемесячные цены Urals на основе месячного мониторинга котировок на спотовом (физическом) рынке на партии Urals, поставляемые морем в Средиземноморье и Северо-Западную Европу, отмечает ценовое агентство Argus Media. ФТС же берет исходные данные из таможенных деклараций, учитывая в том числе трубопроводный экспорт.