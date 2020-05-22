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Падение цен на нефть ,  
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Данные ФТС и Минфина о цене российской нефти разошлись в полтора раза

Таможенная статистика за март показала, что российская нефть поставлялась за рубеж по средней цене $46/барр. — в 1,5 раза выше цены Urals, рассчитываемой Минфином. Завышение происходит из-за временного лага при учете поставок ФТС
BRENT BR-6.20 $34,62 -4,21%
Фото: Андронов Алексей / ТАСС
Фото: Андронов Алексей / ТАСС

В марте 2020 года Россия отправила за рубеж 21,9 млн т сырой нефти общей таможенной стоимостью $7,35 млрд, показали данные Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованные 20 мая. Это подразумевает среднюю экспортную цену в марте на уровне $336 за 1 т, или $46 за баррель, что намного превышает среднюю цену эталонной российской нефтяной марки Urals, которая в марте составила $29 за баррель, по данным Минфина.

В апреле цена Urals опустилась до $18 за баррель, таможенных данных за апрель еще нет.

Крупнейшими получателями российской нефти являются Китай и Нидерланды, следует из статистики ФНС: нефть в эти страны экспортировалась в марте по средним ценам $47 и $49 за баррель.

Методология ФТС и Минфина различается, но расхождение в марте достигло 58%. Для сравнения, в феврале разница между данными в пользу показателя ФТС составляла 7%, в январе цена нефти из статистики ФТС и данных Минфина практически совпадала.

Минфин определяет среднемесячные цены Urals на основе месячного мониторинга котировок на спотовом (физическом) рынке на партии Urals, поставляемые морем в Средиземноморье и Северо-Западную Европу, отмечает ценовое агентство Argus Media. ФТС же берет исходные данные из таможенных деклараций, учитывая в том числе трубопроводный экспорт.

В чем причина расхождений

Информация о статистике внешней торговли России корректна, однако «в связи со спецификой учета перемещения отдельных категорий товаров (в частности, товары, перемещаемые трубопроводным транспортом) не представляется возможным рассчитывать среднюю рыночную стоимость одного барреля нефти за определенный период времени исходя из данных таможенной статистики», заявили РБК в пресс-службе ФТС. Там рекомендовали ориентироваться на данные Минфина.

Цена в таможенной статистике берется из таможенной декларации, то есть по факту отгрузки, пояснила директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК Vygon Consulting Дарья Козлова. Есть временной лаг между фактической продажей по определенной цене и отгрузкой товара. В результате из-за обвального падения нефтяных котировок в марте после разрыва соглашения ОПЕК+ и возникло такое расхождение, указала она.

Причиной несовпадения цен на нефть, опубликованных ФТС, и цен, выведенных Минфином, может быть источник этих данных, утверждает управляющий директор трейдинговой компании DYM Resources GmbH Денис Вараксин. Если Минфин ориентируется на текущие котировки, то ФТС берет данные из деклараций компаний. Система декларирования устроена так: нефтяники подают предварительные декларации заранее, а закрывают позже, чем произошла реальная поставка. Этот временной лаг может превышать месяц.

Это происходит потому, что цена партий в контрактах часто определяется как средняя за месяц или «котировка пять дней после отгрузки», поясняет Вараксин. Но в первом случае цену за месяц можно узнать только по его истечении, то есть в марте компании закрывали декларации, поданные еще в феврале и, возможно, даже в январе — бюрократия также могла привести к задержке. Во втором случае цена более приближена к реальной, но декларации по таким партиям также подаются с временным лагом.

Кроме того, контракт мог быть заключен в феврале по прежним ценам, а поставка произойти в март и попасть в мартовскую статистику ФТС, указывает директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель. По его словам, физическим поставкам в отдельно взятом месяце могут соответствовать контракты разной степени давности — от нескольких дней до нескольких месяцев.

Наконец, Россия экспортирует не только Urals, но и другие сорта нефти, напоминает вице-президент ценового агентства «Аргус» Виктор Парно. Это ESPO, Siberian Light и другие, в том числе легкие сорта нефти, которые, как правило, продаются дороже сернистой тяжелой Urals, объясняет он. Например, средняя цена ESPO в марте сложилась чуть выше $39 за баррель, говорит Парно.

Авторы: Иван Ткачёв, Алина Фадеева, Анна Гальчева
Теги: экспорт нефти, Urals, ФТС, Минфин
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