Российская нефть впервые с середины марта подорожала выше $30 за барр.

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Цена российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе в пятницу, 15 мая, выросла на на $1,49 за баррель и достигла уровня $30,44 за баррель, сообщает агентство Argus Media. Это максимальный уровень с середины марта, отмечает агентство.

Стоимость партий Urals в Средиземноморье в абсолютном выражении также выросла на $1,49 за баррель до отметки $31,84 за баррель. Как отмечает агентство, нефтяные котировки растут благодаря вступлению в силу нового соглашения ОПЕК+, а также дополнительному сокращению добычи ближневосточными поставщиками. Кроме того, ослабление карантинных мер во многих странах дает трейдерам надежду на восстановление спроса.

Цены на нефть марки Brent в понедельник, 18 мая, впервые с 4 апреля превысили уровень $35 за баррель. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июне вырос на 10,4%, до $32,5 за баррель.

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