Минфин допустил учет инвестиций при расчете разового взноса с бизнеса

Власти рассматривают возможность выделить капитальные вложения из прироста финансового результата компаний, вопрос сейчас обсуждают с бизнесом, сообщил Антон Силуанов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти и бизнес прорабатывают вопрос возможного выведения капитальных вложений из расчета прироста финансового результата предприятий, с которого может уплачиваться разовый платеж в бюджет, сказал глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопрос РБК.

По его словам, при расчете базы для определения суммы разового платежа рассматривается прирост финансового результата компаний за 2021–2022 годы по сравнению с 2019–2020-м. В настоящее время идет обсуждение возможности выделения из этого расчета капвложений, но решения по данному вопросу не приняты, продолжается обсуждение с бизнесом, добавил глава Минфина.

Накануне источники РБК сообщили, что разовый платеж бизнеса в бюджет может быть отражен в Налоговом кодексе как сбор и распространиться на компании со средней прибылью за 2021–2022 годы выше 1 млрд руб., за исключением нефтегазовых. Власти еще не определились, какой показатель брать за основу при расчете взноса — чистую или доналоговую прибыль. Также еще обсуждается возможный расчетный период — будет учитываться только 2022 год или среднее значение прибыли за 2021–2022 годы.

В начале февраля вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что кабмин обсуждает с бизнесом идею однократного добровольного взноса, пояснив, что у многих компаний за первые три квартала прошлого года «результаты были сильно в плюс». Силуанов ранее говорил, что посредством взноса власти рассчитывают собрать около 300 млрд руб.

По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрея Шохина, бизнес считает идею добровольного взноса нереализуемой, поскольку у компаний слишком разное финансовое положение, жесткость корпоративных процедур и неравномерная налоговая нагрузка. В качестве альтернативы он предлагал инвестировать в соцпроекты, повысить налог на прибыль на 0,5 п.п., развивать государственно-частное партнерство и выпустить дополнительные госбонды. В Минфине идею повысить ставку налога на прибыль не поддержали.