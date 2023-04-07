Во ВШЭ предложили план развития «скрытых» преимуществ российских отраслей

Россия сможет достичь устойчивого роста экономики, если будет развивать отрасли с учетом их скрытых преимуществ, оценила ВШЭ. Пока самую высокую производительность показывают нефтепереработка, металлургия и табачная промышленность

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Российская экономика смогла адаптироваться к санкциям, в том числе благодаря естественным конкурентным преимуществам, таким как большие запасы энергоресурсов и протяженные границы со странами, не вводившими ограничения, однако для устойчивого роста в будущем потребуется развитие скрытого потенциала отраслей. Об этом говорится в докладе экспертов НИУ ВШЭ «Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту», подготовленном к XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (материал есть у РБК).

Помимо рыночных стимулов понадобится внедрять новые технологии, и результативнее всего это делать в отраслях со скрытыми сравнительными преимуществами, указали авторы. Таковыми в докладе считаются отрасли с высокой производительностью, но с большими транзакционными издержками (есть потенциал их снижения и, соответственно, повышения конкурентоспособности). Такие издержки возникают из-за неадекватно жесткой (дороги, оснащенность) и мягкой (законодательство, госрегулирование) инфраструктуры, не позволяя отраслям быть конкурентоспособными на внутреннем и международном рынках, говорится в докладе. Наиболее перспективными отраслями авторы называют нефтепереработку, металлургию и табачную промышленность.

Самые перспективные отрасли

Естественные конкурентные преимущества российской экономики — географическое положение, богатство природных и энергетических ресурсов, а также относительно низкая стоимость земли и рабочей силы — благоприятствовали ее «успешной трансформации» на фоне жестких санкций. Однако дальнейший рост экономики ограничен недостаточно развитой инфраструктурой и высокими транзакционными издержками, говорится в докладе.

«Чтобы промышленная политика государства по поддержке инноваторов и развитию инфраструктуры была наиболее результативной, она должна быть в первую очередь нацелена на отрасли, которые обладают скрытыми сравнительными преимуществами», — отмечается в документе. Оценивать перспективность отраслей в ВШЭ предлагают с помощью двух показателей производительности труда — уровня выработки (отношения произведенной продукции к трудозатратам) на одного занятого в сравнении с мировыми мерками и совокупной факторной производительности (СФП). Последняя отражает рост эффективности вследствие технологического прогресса, развития инфраструктуры, повышения качества рыночных и регулятивных институтов.

По первому из них — выработке — три российские отрасли (нефтепереработка, металлургия и табачная промышленность) находятся среди мировых лидеров, занимая третьи-четвертые места. Однако по уровню СФП темпы роста в этих отраслях либо отрицательные в среднем за год, либо всего 1%, указано в докладе. СФП — более комплексный показатель, отражающий вклад капитала, включая инвестиции, и труда в прирост выпуска продукции: он характеризует вклад организационных, технических инноваций, научно-технического прогресса, пояснил РБК один из авторов доклада, замдиректора «Центра развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

«Получается, что три отрасли имеют высокую выработку за счет наличия самих природных ресурсов, дешевой электроэнергии, относительно дешевого труда. Но если к этим естественным преимуществам им удастся добавить ускоренный рост СФП, они смогут вырваться на первые места в мировой технологической гонке по уровню производительности», — сказал он.

У других секторов обрабатывающей промышленности темпы выработки существенно ниже в сравнении с другими странами, следует из расчетов ВШЭ. Среди аутсайдеров — производство текстиля, одежды, обуви, а также мебели и электрооборудования.

Акценты промышленной политики

Акценты промышленной политики, по мнению авторов доклада, целесообразно дифференцировать для нескольких категорий отраслей и развивать их по-разному. В частности:

для лидирующих отраслей по выработке и СФП важно поддерживать исследования и разработки фирм, необходимые для сохранения технологического лидерства;

в отрасли, которая потеряла или может потерять в ближайшем будущем прежние сравнительные преимущества (как, например, энергоемкая промышленность в некоторых регионах России), следует помогать фирмам либо переходить в более выгодные секторы глобальных цепочек добавленной стоимости, в том числе за счет развития маркетинга, либо перемещать производства туда, где имеются утраченные преимущества, либо менять профиль;

для отраслей с коротким инновационным циклом, которые полагаются больше на человеческий, чем на физический капитал, нужно делать акцент на создание инкубационных парков, поощрение венчурного капитала, защиту интеллектуальной собственности;

для стратегически важной отрасли с длительным инновационным циклом следует субсидировать исследования и разработки напрямую, стараясь вместе с тем избегать вмешательств, искажающих рыночную среду.

Согласно схеме экспертов ВШЭ, трем ведущим по производительности отраслям — табачной, металлургической и нефтеперерабатывающей — нужно лишь поддерживать технологическое лидерство, но к их потенциалу есть вопросы, рассуждает руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей экономики ЦМАКП Владимир Сальников.

«Например, в табачной промышленности технологическое лидерство связано с системами нагревания табака. Но здесь мы как раз не занимаем никаких позиций, эта отрасль традиционно была отдана на откуп иностранным компаниям, которые в России размещали массовые низкотехнологичные производства», — говорит он. Крупный игрок на рынке — компания Philip Morris, чья фабрика расположена в Ленинградской области: на ней, в частности, изготавливают табачные стики для нагревательных систем.

В этой отрасли, как и в металлургии, достаточно хорошие показатели производительности связаны в том числе с низкими издержками, прежде всего по зарплате, предполагает Сальников. «Никаких серьезных технологических заделов в металлургии нет, мы во многом их утеряли. Какие-то технологии, конечно, внедряются, но в этом сегменте промышленности мы также смещены в сторону низкотехнологичного производства», — категоричен эксперт.

Что касается нефтепереработки, то эта отрасль строится на импортных технологиях. «Тут другая крайность — сейчас в силу ограничений нашего экспорта и необходимости диверсификации поставок мы в ряде случаев оказываемся даже чересчур высокотехнологичны. Из-за европейского эмбарго на российские нефтепродукты у нас пошла переориентация на страны третьего мира (Ближний Восток, Африка). Там наши нефтепродукты оказываются слишком высокого качества и цены: они оказываются невостребованы на этих рынках с учетом более низкой платежеспособности на них», — описывает он.

Что еще нужно для устойчивого роста

В целом возможности перехода к росту российской экономики в среднесрочной перспективе связаны с развитием производства, ориентированного на внутренний рынок, констатируют эксперты ВШЭ. Для устойчивого внутреннего спроса необходимы сохранение численности среднего класса (квалифицированных специалистов и предпринимателей) и постепенный рост его доходов, направляемых на приобретение высококачественных товаров и услуг. Кроме того, привлечение ресурсов среднего класса необходимо и для роста инвестиций (на базе внутренних сбережений), отмечают эксперты ВШЭ, не давая никаких оценок численности российского среднего класса.

Ограничением для национального долгового рынка является отсутствие международных рейтингов (агентства Moody’s, S&P и Fitch перестали работать в России), что не позволяет инвестировать в российские облигации инвесторам как из дружественных стран дальнего зарубежья, так и из стран ЕАЭС, добавляют авторы. В среднесрочной перспективе вопрос может быть решен путем выстраивания кооперации между национальными рейтинговыми агентствами России и стран БРИКС и взаимного признания рейтингов всех национальных агентств на пространстве БРИКС, считают они.