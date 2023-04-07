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Экономика ,  
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Во ВШЭ предложили план развития «скрытых» преимуществ российских отраслей

Россия сможет достичь устойчивого роста экономики, если будет развивать отрасли с учетом их скрытых преимуществ, оценила ВШЭ. Пока самую высокую производительность показывают нефтепереработка, металлургия и табачная промышленность
Фото: Марина Круглякова / ТАСС
Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Российская экономика смогла адаптироваться к санкциям, в том числе благодаря естественным конкурентным преимуществам, таким как большие запасы энергоресурсов и протяженные границы со странами, не вводившими ограничения, однако для устойчивого роста в будущем потребуется развитие скрытого потенциала отраслей. Об этом говорится в докладе экспертов НИУ ВШЭ «Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту», подготовленном к XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (материал есть у РБК).

Помимо рыночных стимулов понадобится внедрять новые технологии, и результативнее всего это делать в отраслях со скрытыми сравнительными преимуществами, указали авторы. Таковыми в докладе считаются отрасли с высокой производительностью, но с большими транзакционными издержками (есть потенциал их снижения и, соответственно, повышения конкурентоспособности). Такие издержки возникают из-за неадекватно жесткой (дороги, оснащенность) и мягкой (законодательство, госрегулирование) инфраструктуры, не позволяя отраслям быть конкурентоспособными на внутреннем и международном рынках, говорится в докладе. Наиболее перспективными отраслями авторы называют нефтепереработку, металлургию и табачную промышленность.

Самые перспективные отрасли

Естественные конкурентные преимущества российской экономики — географическое положение, богатство природных и энергетических ресурсов, а также относительно низкая стоимость земли и рабочей силы — благоприятствовали ее «успешной трансформации» на фоне жестких санкций. Однако дальнейший рост экономики ограничен недостаточно развитой инфраструктурой и высокими транзакционными издержками, говорится в докладе.

«Чтобы промышленная политика государства по поддержке инноваторов и развитию инфраструктуры была наиболее результативной, она должна быть в первую очередь нацелена на отрасли, которые обладают скрытыми сравнительными преимуществами», — отмечается в документе. Оценивать перспективность отраслей в ВШЭ предлагают с помощью двух показателей производительности труда — уровня выработки (отношения произведенной продукции к трудозатратам) на одного занятого в сравнении с мировыми мерками и совокупной факторной производительности (СФП). Последняя отражает рост эффективности вследствие технологического прогресса, развития инфраструктуры, повышения качества рыночных и регулятивных институтов.

По первому из них — выработке — три российские отрасли (нефтепереработка, металлургия и табачная промышленность) находятся среди мировых лидеров, занимая третьи-четвертые места. Однако по уровню СФП темпы роста в этих отраслях либо отрицательные в среднем за год, либо всего 1%, указано в докладе. СФП — более комплексный показатель, отражающий вклад капитала, включая инвестиции, и труда в прирост выпуска продукции: он характеризует вклад организационных, технических инноваций, научно-технического прогресса, пояснил РБК один из авторов доклада, замдиректора «Центра развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

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«Получается, что три отрасли имеют высокую выработку за счет наличия самих природных ресурсов, дешевой электроэнергии, относительно дешевого труда. Но если к этим естественным преимуществам им удастся добавить ускоренный рост СФП, они смогут вырваться на первые места в мировой технологической гонке по уровню производительности», — сказал он.

У других секторов обрабатывающей промышленности темпы выработки существенно ниже в сравнении с другими странами, следует из расчетов ВШЭ. Среди аутсайдеров — производство текстиля, одежды, обуви, а также мебели и электрооборудования.

Акценты промышленной политики

Акценты промышленной политики, по мнению авторов доклада, целесообразно дифференцировать для нескольких категорий отраслей и развивать их по-разному. В частности:

  • для лидирующих отраслей по выработке и СФП важно поддерживать исследования и разработки фирм, необходимые для сохранения технологического лидерства;
  • в отрасли, которая потеряла или может потерять в ближайшем будущем прежние сравнительные преимущества (как, например, энергоемкая промышленность в некоторых регионах России), следует помогать фирмам либо переходить в более выгодные секторы глобальных цепочек добавленной стоимости, в том числе за счет развития маркетинга, либо перемещать производства туда, где имеются утраченные преимущества, либо менять профиль;
  • для отраслей с коротким инновационным циклом, которые полагаются больше на человеческий, чем на физический капитал, нужно делать акцент на создание инкубационных парков, поощрение венчурного капитала, защиту интеллектуальной собственности;
  • для стратегически важной отрасли с длительным инновационным циклом следует субсидировать исследования и разработки напрямую, стараясь вместе с тем избегать вмешательств, искажающих рыночную среду.

Согласно схеме экспертов ВШЭ, трем ведущим по производительности отраслям — табачной, металлургической и нефтеперерабатывающей — нужно лишь поддерживать технологическое лидерство, но к их потенциалу есть вопросы, рассуждает руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей экономики ЦМАКП Владимир Сальников.

«Например, в табачной промышленности технологическое лидерство связано с системами нагревания табака. Но здесь мы как раз не занимаем никаких позиций, эта отрасль традиционно была отдана на откуп иностранным компаниям, которые в России размещали массовые низкотехнологичные производства», — говорит он. Крупный игрок на рынке — компания Philip Morris, чья фабрика расположена в Ленинградской области: на ней, в частности, изготавливают табачные стики для нагревательных систем.

В этой отрасли, как и в металлургии, достаточно хорошие показатели производительности связаны в том числе с низкими издержками, прежде всего по зарплате, предполагает Сальников. «Никаких серьезных технологических заделов в металлургии нет, мы во многом их утеряли. Какие-то технологии, конечно, внедряются, но в этом сегменте промышленности мы также смещены в сторону низкотехнологичного производства», — категоричен эксперт.

Что касается нефтепереработки, то эта отрасль строится на импортных технологиях. «Тут другая крайность — сейчас в силу ограничений нашего экспорта и необходимости диверсификации поставок мы в ряде случаев оказываемся даже чересчур высокотехнологичны. Из-за европейского эмбарго на российские нефтепродукты у нас пошла переориентация на страны третьего мира (Ближний Восток, Африка). Там наши нефтепродукты оказываются слишком высокого качества и цены: они оказываются невостребованы на этих рынках с учетом более низкой платежеспособности на них», — описывает он.

Что еще нужно для устойчивого роста

В целом возможности перехода к росту российской экономики в среднесрочной перспективе связаны с развитием производства, ориентированного на внутренний рынок, констатируют эксперты ВШЭ. Для устойчивого внутреннего спроса необходимы сохранение численности среднего класса (квалифицированных специалистов и предпринимателей) и постепенный рост его доходов, направляемых на приобретение высококачественных товаров и услуг. Кроме того, привлечение ресурсов среднего класса необходимо и для роста инвестиций (на базе внутренних сбережений), отмечают эксперты ВШЭ, не давая никаких оценок численности российского среднего класса.

Ограничением для национального долгового рынка является отсутствие международных рейтингов (агентства Moody’s, S&P и Fitch перестали работать в России), что не позволяет инвестировать в российские облигации инвесторам как из дружественных стран дальнего зарубежья, так и из стран ЕАЭС, добавляют авторы. В среднесрочной перспективе вопрос может быть решен путем выстраивания кооперации между национальными рейтинговыми агентствами России и стран БРИКС и взаимного признания рейтингов всех национальных агентств на пространстве БРИКС, считают они.

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Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова, Анна Гальчева
экономический рост НИУ ВШЭ производительность труда
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