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Мишустин предупредил об угрозе от слишком быстрого роста экономики

Мишустин: нельзя постоянно иметь очень высокие темпы роста экономики
Наращивать темпы роста экономики можно в пределах, которые не противоречат макроэкономической стабильности России и качеству жизни людей, отметил премьер. Недавно Путин предупредил о неизбежном охлаждении экономики
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Темпы роста экономики нужно наращивать, но нельзя, чтобы они были высокими постоянно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Трансляция шла во «ВКонтакте».

«Нам необходимо наращивать темпы роста экономики в той степени, в которой это не противоречит макроэкономической стабильности России и качеству жизни людей. <...> Нельзя постоянно иметь очень высокие темпы роста, однако именно балансы и экономика предложения дадут нам соответствующий результат», — сказал он.

Премьер отметил, что рост экономики страны в прошлом году составил 4,1% при среднемировом показателе 3,2%. ВВП страны преодолел отметку 200 трлн руб. По итогам 2024-го рост промышленного производства был на уровне 4,6%, основной вклад в это внес обрабатывающий сектор, где выпуск увеличился на 8,5%, сообщил Мишустин. Реальные располагаемые доходы россиян в 2024 году выросли на 8,5%, указал он.

Глава правительства добавил, что темпы роста российской экономики в шесть раз превышают показатели европейской экономики, где в ряде стран уже наблюдается рецессия.

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18 марта президент Владимир Путин призвал не допустить переохлаждения экономики до уровня «криокамеры». По его словам, охлаждение экономики неизбежно, в связи с этим нужно «действовать очень, очень аккуратно», сказал Путин.

В конце прошлого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что уровень экономической активности в России постепенно меняется, в некоторых отраслях есть признаки охлаждения. Среди них строительная, угледобывающая и металлургическая.

За последние годы председатель ЦБ не раз говорила о риске перегрева российской экономики. Например, в конце 2023-го Набиуллина сравнила экономику с машиной: «Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но не долго».

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Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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Владимир Путин
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