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Экономика ,  
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Мишустин заявил, что экономика России растет в 6 раз быстрее европейской

Мишустин: экономика России растет в шесть раз быстрее европейской
Пока в ряде европейских стран наблюдается рецессия, российская экономика продолжает уверенно расти, заявил Мишустин. По итогам прошлого года российский ВВП впервые превысил 200 трлн руб.
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Российская экономика продолжает уверенно расти последние два года. Темпы ее роста в шесть раз превышают показатели европейской экономики, где в ряде стран уже наблюдается рецессия. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«Уже второй год подряд наша экономика движется темпами, которые превосходят среднемировые. Именно такую цель определил президент. Россия входит в «четверку» крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности», — сказал Мишустин (цитата по сайту правительства).

По итогам 2024 года ВВП России вырос на 4,1%, впервые преодолев отметку в 200 трлн руб., отметил премьер. «Это в разы больше, чем в среднем у развитых стран», — добавил он.

Мишустин подчеркнул, что для обеспечения устойчивости российской экономики в условиях «беспрецедентных санкций» необходима «самодостаточная промышленность». По словам премьера, во всех критически значимых областях следует опираться только на собственные разработки. Именно такой подход позволит сформировать прочную базу для долгосрочного развития России, заключил он.

Российский ВВП впервые превысил ₽200 трлн
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным Росстата, на увеличение ВВП 2024 года наибольшее влияние оказал рост добавленной стоимости в таких отраслях, как информация и связь (+11,9%), гостиницы и рестораны (+9,6%), оптовая и розничная торговля (+6,9%), обрабатывающие производства (+7,6%).

Вместе с тем прошлый год стал для российской экономики годом перегрева и нескольких рекордов и антирекордов, говорили опрошенные РБК эксперты. В частности, безработица продолжила обновлять исторический минимум, инфляция вплотную приблизилась к 10%, а ключевая ставка Банка России выросла до 21%.

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Персоны
Милена Костерева
экономика России падение ВВП Европа рецессия
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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