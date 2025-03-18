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Война санкций ,  
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Глава РФПИ оценил самочувствие российской экономики в условиях санкций

Глава РФПИ Дмитриев оценил самочувствие российской экономики в условиях санкций
Сюжет
Война санкций
Российская экономика чувствует себя «абсолютно» комфортно в условиях санкций, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что сегодня Россия не фокусируется на снятии ограничений
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Администрация Президента России)

На переговорах российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом речь про санкции не идет, российская экономика чувствует себя комфортно в условиях ограничений. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его слова передает корреспондент РБК.

По словам Дмитриева, российская экономика «показывает чудеса стойкости» и растет там в четыре раза быстрее, чем экономика Евросоюза или Великобритании, несмотря на введенные Западом ограничения.

«Я думаю, что фокус абсолютно у России не на снятии каких-либо санкций. <...> Президент сегодня <...> очень четко сказал, что он исходит из того, что санкции — это довольно долгий инструмент, но при этом российская экономика адаптировалась и должна рассчитывать на себя», — сказал глава РФПИ, имея в виду выступление Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Телефонные переговоры Путина и Трампа начались в 17:00 мск. Это второй телефонный разговор между лидерами США и России с момента инаугурации Трампа. По информации Кремля, темами обсуждения станут отношения России и США и урегулирование на Украине.

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Он добавил, что сегодня для России важнее построение экономических и инвестиционных мостов, в том числе с Соединенными Штатами и европейскими странами.

«Не только администрация Трампа открыта к диалогу, например, не только американский бизнес заинтересован в российском рынке, но в последнее время мы видим большой интерес от европейцев. <...> Несмотря на <...> риторику европейских политиков, многие европейские компании настроены на позитивный диалог», — заявил Дмитриев и подчеркнул, что Россия открыта к партнерству.

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Фото:Diego Fedele / Getty Images

До этого Путин отметил, что в отношении физических и юридических лиц в России действуют 28 595 санкций. По словам российского лидера, санкции — это реальность сегодняшнего этапа развития, в который вошла вся мировая экономика. Даже если ограничения ослабят, найдется другой способ «вставить палки в колеса», добавил глава государства и подчеркнул, что на полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Дарья Лебедева
США Россия экономика России санкции Кирилл Дмитриев новости
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