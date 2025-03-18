Путин назвал неизбежным охлаждение российской экономики

При этом Путин призвал действовать «очень аккуратно» и не допустить «излишнего охлаждения, как в криокамере». В феврале глава Минэкономразвития Решетников заявил о проявлении «первых признаков охлаждения в экономике»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент Владимир Путин призвал не допустить переохлаждения экономики до уровня «криокамеры».

При этом он уверен, что охлаждение экономики неизбежно.

«Здесь нужно действовать очень, очень аккуратно. То, что это неизбежно, понятно. И правительство, и Центральный банк в целом об этом говорили, в целом договорились, но надо, чтобы на практике было все, как задумано. Чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере», — сказал Путин.

В феврале министр экономического развития Максим Решетников заявил о проявлении «первых признаков охлаждения в экономике». «Уже по итогам ноября и декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Замедлились темпы в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения», — пояснил он. О начавшемся охлаждении свидетельствуют, в частности, замедление темпов роста в ряде отраслей и сокращение объемов заказов у бизнеса, объяснял глава Минэкономразвития. О признаках охлаждения в ряде отраслей в декабре говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Тогда она перечислила строительную, угледобывающую и металлургическую отрасли.

Летом прошлого года Набиуллина объявила о первом за десять лет циклическом перегреве экономики (когда для охлаждения спроса требуется длительный период сохранения высоких ставок). Тогда, в июле, ЦБ впервые за семь месяцев повысил ключевую ставку с 16 до 18%. Масштаб перегрева глава Банка России назвала максимальным за последние 16 лет. Об этом свидетельствуют рост цен и низкая безработица, объясняла она.

Глава Сбербанка Герман Греф также называл российскую экономику сильно перегретой, глава ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, говорил, что не видит особого перегрева. В сентябре Греф сообщил о прохождении пика перегрева в экономике.

На последнем заседании в 2024 году Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.