Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 78,85 (-2,03) Quote, 24 мар, 12:58
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 85,43 (-1,28) Quote, 24 мар, 12:58
Центробанк сообщил о продаже валюты на 13,8 млрд руб. Финансы, 11:01 Что учесть при дизайне упаковки: советы стратега Студии Артемия Лебедева Pro, 10:57 СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области Общество, 10:54 «Сафмар» предложил использовать свои гостиницы для борьбы с вирусом Общество, 10:49 В аэропорту Челябинска туристов будут проверять на COVID-19 Общество, 10:48 СМИ узнали о поддержке Трампом плана по вытеснению России с рынка нефти Политика, 10:35 Шипулин ответил на слова Резцовой о желании «набить карманы» Спорт, 10:26 Кабмин выделил 1,4 млрд руб. на разработку средств диагностики COVID-19 Общество, 10:24 Курс доллара опустился ниже 78 рублей на открытии торгов Quote, 10:12 Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой Крипто, 10:06 Сотрудник просит помочь уклониться от алиментов: риски для работодателя Pro, 10:00 «Они считают, будто неуязвимы»: политики о нарушителях карантина Общество, 09:52 Посол заявил о готовности России помочь США в борьбе с коронавирусом Политика, 09:48 Beluga Group повысит цены на импортный алкоголь на фоне падения рубля Бизнес, 09:35
Падение цен на нефть ,  
0 

СМИ узнали о поддержке Трампом плана по вытеснению России с рынка нефти

Трамп поддержал планы Саудовской Аравии вытеснить Россию с нефтяного рынка после развала сделки ОПЕК+, однако в администрации президента США не были готовы к столь резкому падению цен на нефть, сообщили источники Politico
Фото: Oliver Contreras / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп одобрил планы Саудовской Аравии по вытеснению России с нефтяного рынка. Об этом со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников сообщает Politico.

По словам собеседника издания, в ходе телефонных переговоров 9 марта с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Трамп рекомендовал ему «держать [цены] низкими, но сохранять их рентабельными» для американских нефтяных компаний. Однако падение цен на нефть за две недели после этого звонка застало администрацию президента врасплох, сказал источник. «Никто и не думал, что она [стоимость нефти] упадет так низко», — отметил он.

Как пишет Reuters, на фоне обвала на нефтяном рынке, вызванного ценовой войной между Россией и Саудовской Аравией, Трамп планирует назначить экс-советника по нацбезопасности по делам Ближнего Востока и Северной Африки и бывшего помощника министра Дэна Бруйетта Викторию Коутс спецпредставителем по энергетике в Саудовской Аравии. Это назначение обеспечит «дополнительное присутствие» ведомства в регионе, сообщили агентству в Министерстве энергетики США.

Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом
Экономика

Падение стоимости на нефть продолжается после того, как 6 марта на совместном заседании ОПЕК с представителями стран, не входящих в картель, в том числе России, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Москва выступала за то, чтобы оставить добычу на том же уровне, а Эр-Рияд выступил за снижение объемов. В результате соглашение ОПЕК+ распалось и нефтяные котировки обрушились. Для России, как сообщили РБК в «Роснефти», эта сделка была «лишена смысла»: уступая собственные рынки, страна раз за разом лишь «расчищала место» для американской сланцевой нефти.

Позднее Райан Ситтон, представитель регулятора нефтяной отрасли штата Техас, в котором находится главный центр сланцевой добычи — Пермский бассейн, сообщил, что обсудил с руководством ОПЕК сложившуюся на рынке ситуацию. По его словам, он может провести переговоры и с Россией, и с Саудовской Аравией, сообщала Politico.

О том, что США смогут в нужное время вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке, ранее заявлял Трамп. По его словам, Вашингтон ищет «нечто среднее» между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Дональд Трамп, нефть, Саудовская Аравия
Материалы по теме
Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%
Экономика
Правительство России доплатит нефтяникам за поставку нефти в Белоруссию
Бизнес
Белоусов назвал обвал цен на нефть «инициативой арабских партнеров»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter