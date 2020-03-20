Трамп пообещал вмешаться в ситуацию на рынках «в нужное время»

США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в нужное время, заявил во время прямой телевизионной трансляции о пандемии коронавируса COVID-19 президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

По словам американского лидера, сейчас США пытаются найти «нечто среднее» между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности.

«У нас есть серьезные рычаги влияния на ситуацию. Мы пытаемся найти нечто среднее. Это очень разорительно для России, потому что у них вся экономика основана на этом (углеводородах — ред.). Сейчас самые низкие цены на нефть за десятилетия, поэтому это очень разорительно для России. Это очень плохо и для Саудовской Аравии. Но они борются по поводу цены и (объемов) добычи. В нужное время я вмешаюсь», — добавил президент.

Цены на нефть упали на фоне пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В начале марта страны альянса не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти. В итоге с 1 апреля в странах-участницах прежнего альянса будут сняты ограничения по добыче нефти.

18 марта цена на нефть марки Brent упала до $25 за баррель впервые с 2003 года, а стоимость барреля нефти WTI впервые с февраля 2002 года опустилась ниже $21. Курс доллара на Forex к 21:30 мск превысил 82 руб., а курс евро — 90 руб.