 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Греф назвал ставку ЦБ, которая позволит сбалансировать движение экономики

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ключевая ставка на уровне 12% годовых является оптимальной для сбалансированного движения экономики России, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе конференц-звонка с журналистами и аналитиками. 

По его словам, в банке ждут «более быстрого выхода на эту ставку с тем, чтобы сбалансировать движение экономики».

«Мы пытались понять, при какой ставке может произойти некое замещение тенденции от падения к небольшому росту инвестиционной активности. По нашим ощущениям, это ставка лежит в районе 12% годовых», — сказал Греф.

Совет директоров Банка России 13 февраля решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5% годовых. Центробанк прогнозирует, что при «дезинфляционном» сценарии развития экономики ключевая ставка может снизиться до 10,5% в 2026 году.

«Сбер» ранее повысил оценку роста российской экономики на 2026 год. Согласно обновленным материалам банка, опубликованным 26 февраля, теперь ожидается рост ВВП в диапазоне 1–1,5% против прежнего прогноза на уровне около 1%. Это следует из отчетности банка.

Предыдущий макроэкономический прогноз был представлен «Сбером» 10 декабря 2025 года. Тогда банк ожидал рост ВВП примерно на 1%. Пересмотр в сторону повышения отражает более позитивную оценку текущей экономической динамики.

Задорнов оценил предельные темпы роста ВВП России в 2026 году
Экономика
Михаил Задорнов

Обновленные прогнозы были представлены в рамках регулярной отчетности банка и учитывают текущую макроэкономическую ситуацию в стране. За три года рост ВВП России превысил 10%, сообщал накануне во время отчета правительства в Госдуме премьер Михаил Мишустин. Ранее зампред правления «Сбера» Тарас Скворцов в январе подтверждал базовый прогноз банка по росту прибыли и дивидендов.

Согласно прогнозу АКРА, экономика России к 2027 году восстановится и вырастет на 1–1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году и ожидаемых 0,8–1,4% в 2026 году.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Стефания Барченкова, Георгий Недогибченко
Сбербанк ВВП
Материалы по теме
«Сбер» обновил рекорд по чистой прибыли третий год подряд
Финансы
Сбербанк снизил ставку по рыночной ипотеке
Экономика
«Сбер» снизит ставку по рефинансированию до 18,9% вслед за ставкой ЦБ
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Рэпера Гуфа приговорили к одному году условно Общество, 15:44
Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр Спорт, 15:42
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
ВЦИОМ узнал, что более половины россиян не знают термин «биоэкономика» Общество, 15:39
Главарю банды киллеров Гагиеву утвердили пожизненный срок Общество, 15:33
Комитет одобрил состоящий «из замечаний» законопроект об охранных землях Политика, 15:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:25
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
На экс-заводе GM установили оборудование для производства новых машин Jeland Авто, 15:12
Бывшему директору Владивостокского торгового порта предъявили обвинения Общество, 15:06
Скелетонист Гераскевич призвал лишить Бубку звания Героя Украины Спорт, 15:06
ЦБ: объем средств россиян в банках сократился почти на ₽1 трлн Инвестиции, 15:05
Греф назвал преувеличенными сообщения, что «Самолет» «перестанет летать» Финансы, 15:01
В Подмосковье проверят сирены и работу систем оповещения Общество, 14:58