Греф назвал ставку ЦБ, которая позволит сбалансировать движение экономики

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ключевая ставка на уровне 12% годовых является оптимальной для сбалансированного движения экономики России, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе конференц-звонка с журналистами и аналитиками.

По его словам, в банке ждут «более быстрого выхода на эту ставку с тем, чтобы сбалансировать движение экономики».

«Мы пытались понять, при какой ставке может произойти некое замещение тенденции от падения к небольшому росту инвестиционной активности. По нашим ощущениям, это ставка лежит в районе 12% годовых», — сказал Греф.

Совет директоров Банка России 13 февраля решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5% годовых. Центробанк прогнозирует, что при «дезинфляционном» сценарии развития экономики ключевая ставка может снизиться до 10,5% в 2026 году.

«Сбер» ранее повысил оценку роста российской экономики на 2026 год. Согласно обновленным материалам банка, опубликованным 26 февраля, теперь ожидается рост ВВП в диапазоне 1–1,5% против прежнего прогноза на уровне около 1%. Это следует из отчетности банка.

Предыдущий макроэкономический прогноз был представлен «Сбером» 10 декабря 2025 года. Тогда банк ожидал рост ВВП примерно на 1%. Пересмотр в сторону повышения отражает более позитивную оценку текущей экономической динамики.

Обновленные прогнозы были представлены в рамках регулярной отчетности банка и учитывают текущую макроэкономическую ситуацию в стране. За три года рост ВВП России превысил 10%, сообщал накануне во время отчета правительства в Госдуме премьер Михаил Мишустин. Ранее зампред правления «Сбера» Тарас Скворцов в январе подтверждал базовый прогноз банка по росту прибыли и дивидендов.

Согласно прогнозу АКРА, экономика России к 2027 году восстановится и вырастет на 1–1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году и ожидаемых 0,8–1,4% в 2026 году.