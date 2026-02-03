Задорнов оценил предельные темпы роста ВВП России в 2026 году

Михаил Задорнов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российская экономика в 2026 году при сохранении текущих условий сможет вырасти не более чем на 1%, а ускорение темпов роста возможно лишь при изменении ситуации вокруг конфликта на Украине, заявил бывший министр финансов Михаил Задорнов в интервью «Российской газете».

По его оценке, при инерционном сценарии, если конфликт продолжится, рост ВВП повторит показатели 2025 года. Он связал это с замедлением потребительского спроса, ожидаемым снижением инвестиций и ограниченным приростом экспорта. «Предел роста российской экономики в 2026 году — 1%. То есть повторение результатов 2025 года», — отметил Задорнов.

По мнению экс-министра, в случае урегулирования конфликта потенциал роста может существенно увеличиться за счет смягчения дефицита рабочей силы, упрощения импорта и движения капитала. Однако ключевым фактором он назвал не снятие санкций, а экономическую определенность для бизнеса.

В среднесрочной перспективе Задорнов считает достижимыми темпы роста ВВП на уровне 3–3,5% в год при условии либерализации экономики, диверсификации экспорта и концентрации господдержки на переработке и креативных отраслях. Он также ожидает осторожного снижения ключевой ставки во второй половине 2026 года и прогнозирует курс рубля в диапазоне 80–90 руб. за доллар при отсутствии новых санкционных рисков.

Снижение темпов роста экономики в России стало осознанным решением властей в рамках борьбы с инфляцией и сохранения макроэкономической устойчивости, заявил на прямой линии в декабре президент Владимир Путин.

По словам главы государства, замедление роста является «платой» за качество экономики и сбалансированный бюджет, уровень которого сопоставим с 2021 годом.

Путин отметил, что рост ВВП сейчас составляет около 1%, а совокупный рост экономики за последние три года — 9,7%. Рост реальных зарплат замедлился до 4,5%, производительность труда выросла на 1,1%. Уровень безработицы обновил минимум, снизившись до 2,2%, что президент назвал важным показателем устойчивости экономики.