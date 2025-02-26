В «Сбере» рассказали о «шокирующих» суммах сбережений на счетах россиян

Сбережения на вкладах россиян достигли такой суммы, что при текущих ставках на годовой доход по процентам можно купить всю строящуюся недвижимость в стране, подсчитали в Сбербанке. Эти деньги смогут поддержать спрос и отрасль

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Денег на счетах россиян в качестве сбережений на сегодняшний день так много, что на доход от процентов за год при текущих ставках можно было бы купить всю строящуюся и невыкупленную недвижимость в стране. Такие оценки привел старший управляющий директор, руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников, выступая на XIV всероссийском форуме по корпоративному управлению, передает корреспондент РБК.

«У меня есть цифра, которую мы недавно посчитали, которая в некотором смысле может быть шокирующей. Все вы знаете про проблемы девелоперов — льготная ипотека и все прочее. Есть следующая цифра, что весь объем непроданного строящегося жилья в России можно купить за процентный доход по вкладам населения за один год. Не надо тратить вклады, достаточно потратить только проценты», — отметил Матовников.

Он добавил, что такие расчеты работают в условиях высоких процентных ставок и текущей денежно-кредитной политики, но, тем не менее, «масштабы этих сбережений таковы».

По данным Банка России, на 1 января 2025 года средства населения в банках составляли 57,5 трлн руб., 70,3% из которых, или 40,44 трлн руб., приходится на срочные вклады с начислением процентов. В этом году процентные доходы россиян по вкладам могут достичь 9 трлн руб., оценивали ранее в ВТБ. На первом в 2025 году заседании, которое прошло 14 февраля, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Льготная ипотека стимулировала развитие отрасли жилищного строительства в стране, написало АКРА в исследовании, опубликованном 26 февраля. По данным агентства, в период с 2021 по 2024 год среднегодовой объем ввода жилья в России составил 103 млн кв. м, что на 29% превышает аналогичные показатели за периоды 2017–2020 и 2013–2016 годов. В конце 2024 года вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК заявил, что последствия от отмены льготной ипотеки под новостройки можно будет наблюдать в 2027–2028 годах. Масштабная программа льготной ипотеки была запущена как антикризисная мера для поддержки населения весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса и ожидаемого спада в экономике. Затем программа несколько раз продлевалась и менялись ее условия, а с 1 июля 2024 года она прекратила свое действие. Теперь россиянам доступны адресные льготные ипотечные программы.

Матовников считает, что рано или поздно хранящиеся на вкладах сбережения россиян начнут поддерживать строительную отрасль. К тому же, по его словам, последние несколько месяцев наблюдался рост покупок недвижимости за наличные средства без кредита. «То есть часть этих сбережений начала превращаться в спрос на недвижимость. И, безусловно, сейчас и рынки, и деньги находятся в состоянии сжатой пружины, которые ищут своего применения», — подчеркнул Матовников.

Он также отметил, что растущая сейчас часть сбережений на вкладах при переходе к снижению процентных ставок будет довольно сильно поддерживать спрос. Несмотря на то что «приличная часть» этих сбережений стала капиталом и не перейдет в дальнейшем в потребление, другая часть денег все же когда-то будет потрачена, добавил Матовников. «И, по видимости, это будет оказывать довольно существенную поддержку экономике в течение 2025 года, то есть внутреннее потребление продолжает оставаться высоким», — констатирует эксперт.

Ранее лаборатория «СберИндекс» посчитала, что средние расходы россиян в 2024 году составили 39,5 тыс. руб. в месяц, за вычетом инфляции они увеличились на 6% по сравнению с 2023 годом. Реальные расходы увеличились больше всего (на 8,8%) в возрастных группах 25–49 лет, ставших «бенефициарами роста трудовых доходов». Расчеты производились на основе данных карт и терминалов Сбербанка и с учетом демографической структуры населения России. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2024 года выросли на 10,9% в годовом выражении, в четвертом квартале — на 4,1% относительно аналогичного периода 2023 года. В целом Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2024 года в 7,3%.