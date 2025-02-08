Несколько российских банков снизили ставки по вкладам
После решения Центрального банка (ЦБ) сохранить ключевую ставку на уровне 21% российские банки начали менять доходность по депозитам. Это следует из тарифов, публикуемых на сайтах кредитных организаций.
По данным ежедневного индекса FRG100 на 8 февраля, в 80 крупнейших банках средняя ставка по вкладам сроком на один год на сумму от 100 тыс. руб. составляет 17,25% годовых. Максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года было зафиксировано 21–23 декабря 2024 года — 17,79%.
С 4 февраля ВТБ разнонаправленно изменил ставки по продукту «ВТБ-Вклад». Максимальная ставка для новых вкладчиков по депозиту от 10 тыс. руб. до 15 млн руб. теперь составляет 22,6% годовых (ранее — 22,5%), но для вкладов более 15 млн руб. ставки понижены при размещении на сроки три месяца и полгода, теперь доходность по ним 21,9% и 22,6% соответственно (ранее для них действовала ставка 23% годовых).
Почта Банк с 6 февраля снизил ставки по всей линейке вкладов в среднем на 0,5–1 п.п. Например, по вкладу «Добро пожаловать» для новых вкладчиков на 0,5 п.п. снижена максимальная ставка на сроках полгода и девять месяцев — до 23% годовых. Ранее можно было оформить вклад на срок три месяца, однако теперь доступны только два указанных срока.
Россельхозбанк с 7 февраля снизил максимальные ставки по депозиту «Свой вклад» на 0,5 п.п. Теперь максимальная ставка 22,5% годовых (ранее — 23%) доступна по депозиту «Свой вклад» на сроках три месяца и полгода при условии капитализации процентов для новых клиентов, у которых не было вкладов и накопительных счетов в банке предыдущие 30 дней. На других сроках ставки не изменились.
В декабре 2024 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. При этом большинство аналитиков предсказывали рост ставки в декабре. Так, 23 из 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний — называли вариант 23%, некоторые ожидали даже более серьезного ужесточения. На следующей неделе, 14 февраля, состоится очередное заседание ЦБ, посвященное ключевой ставке.
В начале февраля ЦБ также сообщил о получении более 2 тыс. жалоб россиян о вкладах в банках, из которых более четверти — 554 — касались несогласия с начисленными процентами.
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