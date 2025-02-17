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Решетников заявил о начавшемся охлаждении экономики

Рост экономики перестал быть фронтальным, заявил глава Минэкономразвития. С конца 2024 года его темпы замедлились в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения
Максим Решетников
Максим Решетников (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Экономика России с конца 2024 года вошла в период замедления темпов роста. Об этом сообщил в понедельник 17 февраля министр экономического развития Максим Решетников на коллегии министерства, передает корреспондент РБК.

«Сейчас проявляются первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Замедлились темпы в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения», — сказал Решетников.

О начавшемся охлаждении экономики свидетельствует, в частности, сокращение объемов заказов у бизнеса, уточнил министр. «На автомобильном рынке из-за высоких ставок по кредитам падают продажи машин, сельхоз- и спецтехники», — указал он.

К сжатию кредитования приводят ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ключевой ставки и рост макропруденциальных требований, отметил Решетников. Это сдерживает не только спрос, но и инвестиции, сказывается на себестоимости продукции. Ключевая ставка ЦБ сейчас находится на рекордном уровне — 21%.

«Денежно-кредитная политика напрямую влияет на бюджетную политику. Рост ставок ведет к росту стоимости обслуживания госдолга и принятых обязательств, речь идет о льготных программах кредитования. В этой связи правительство уже упорядочивает льготные программы кредитования. Высокая инфляция означает и рост расходов на индексации», — констатировал Решетников.

По итогам 2024 года экономика России показала высокие темпы роста — 4,1%, напомнил глава Минэкономразвития. «Спрос рос по всем направлениям. Со стороны государства это заказ на необходимую продукцию, услуги, технологии, в том числе, мы понимаем, в оборонно-промышленном комплексе», — перечислил он. Потребительский спрос был вызван ростом доходов населения. Также, по словам Решетникова, рос и инвестиционный спрос: «бизнес вкладывался в замещение технологий, расширение производств, инфраструктуру для перестройки логистики».

В отраслевом разрезе драйверами роста в минувшем году стали обрабатывающая промышленность, строительство, торговля, IT и сектор услуг, в том числе туризм, уточнил министр.

В 2024 году эксперты и чиновники не раз заявляли о перегреве российской экономики. Это состояние характеризуется тем, что спрос опережает возможности предложения, а уровень ВВП находится выше потенциала. В июле прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что это первый случай циклического перегрева экономики за десять лет, и требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса.

Решетников заявил о признаках охлаждения российской экономики
Экономика
Максим Решетников

Цели в экономике на 2025 год

В 2025 году работа Минэкономразвития и правительства в целом будет сосредоточена на трех главных задачах. «Первое — обеспечение макростабильности. Работаем с Банком России и Минфином над взаимоувязкой денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики», — заявил Решетников. По его словам, ключевой момент в этом вопросе — адекватная оценка объемов и структуры кредитования, в том числе управление структурой госдолга и наращивание кредитования в государственном секторе, «чтобы заимствования госкомпаний не сокращали пространство для частных инвестиций». «Ищем баланс между сдерживанием инфляции и ростом экономики», — подчеркнул он.

Другая задача — «купирование рисков в отдельных отраслях из-за последствий ужесточения денежно-кредитной политики», сообщил Решетников. «Не допустить приостановку инвестиционных проектов. В этой связи по поручению президента с конца прошлого года возобновлена специальная правительственная подкомиссия под руководством [вице-премьера] Александра Валентиновича Новака. Наша задача — отраслевой анализ, качественная подготовка решений, которые выносятся на правительственную подкомиссию. Это сейчас ключевой орган, который управляет рисками в экономике», — сказал он.

В частности, Минэкономразвития совместно с Российским союзам промышленников и предпринимателей, «Деловой Россией», институтами развития, банковским сектором запустил мониторинг финансового состояния отраслей, уточнил министр.

Третий блок задач кабмина связан с ростом потенциала экономики. «Оцениваем его на период до 2030 года в 3% ежегодно и считаем, что этот параметр достижим, хотя цель и амбициозна», — отметил Решетников.

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Минэкономразвития темпы роста ВВП Максим Решетников экономика России Россия
Максим Решетников фото

Максим Решетников

политик, министр экономического развития России
11 июля 1979 года
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