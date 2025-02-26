В ОП предложили улучшать демографию льготами на жилье и автомобили

Родители в возрасте 30–40 лет, уже имеющие детей, могут стать основным резервом для роста рождаемости. Для этого нужно расширить меры поддержки, считают в Общественной палате. Среди инициатив — льготы на жилье и покупку автомобиля

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В России есть резервы для «восстановления» рождаемости, а среди мер, которые могут улучшить демографию, возможны те, которые стимулируют рождение третьих и последующих детей, включая различные льготы для многодетных, следует из совместного доклада Общественной палаты (ОП) и Росстата «Семья и дети в России», который изучил РБК.

Меры поддержки рождаемости, которые предоставляет государство в последние годы, в основном были направлены на рождение первенцев, говорится в докладе. Но, несмотря на эту поддержку, суммарный коэффициент рождения первых и вторых детей снижался, а третьих и последующих, наоборот, продолжал расти. В докладе предлагается дополнительный набор мер поддержки, основной целевой группой которых должны стать семьи с двумя и более детьми: сегодня они составляют более 43% от всех российских семей с детьми.

В целом, по мнению авторов доклада, именно категория семей в возрасте 30–40 лет, уже воспитывающих детей, способна стать основным «резервом» для улучшения демографической ситуации в России. Сейчас, как говорится в докладе, «численность женщин репродуктивного возраста старше 30 лет находится на историческом максимуме и в ближайшие пять лет будет резко снижаться», поэтому имеющийся потенциал важно реализовать именно сейчас.

Сборник Росстата «Дети в России» впервые был опубликован в 2008 году, когда в стране первый раз отмечался Год семьи. В 2021 и 2022 годах издание сборника было возобновлено с названием «Семья и дети в России». Статистический сборник 2024 года опубликован в новом формате, в котором помимо официальной статистической информации представлен специальный доклад Общественной палаты «Семья и дети в России».

Резерв для роста рождаемости

В докладе ОП и Росстата приведены результаты различных соцопросов, посвященных теме семьи и детей, которые проводились в течение всего 2024 года.

Так, со ссылкой на опрос ВЦИОМа, проведенный в январе 2024 года, авторы указывают, что для каждого второго россиянина идеальная семья — многодетная (50%). Еще 38% считают, что в семье должно быть двое детей, а сторонников бездетных и однодетных семей среди россиян практически нет (5 и 2%, соответственно). Тогда же, в январе 2024 года, в России указом президента был закреплен статус многодетной семьи. Указ гарантирует таким семьям предоставление пособий, мер поддержки в сфере трудовых отношений, а также досрочное назначение страховой пенсии для женщин.

Вместе с тем, как отмечается в докладе, наблюдается разрыв в семейных ценностях между старшим и младшим поколениями. Модель многодетной семьи в большей степени присуща россиянам среднего и старшего возраста. Со ссылкой на опрос ВЦИОМа авторы доклада указывают, что чем моложе россияне, тем чаще они говорят о двоих детях как идеальном варианте (зумеры, миллениалы: 41–42%). В частности, каждый десятый зумер ориентирован на одного ребенка (9%), а каждый пятый — на бездетную семью (22%).

Число многодетных семей, по данным Росстата, увеличилось с 1,1 млн в 2013 году до 2,4 млн в 2023 году, а численность детей в многодетных семьях увеличилась в 1,6 раза — с 4,8 млн в 2015 году до 7,7 млн в 2023 году. Численность женщин репродуктивного возраста (15–49 лет) с 2015 по 2023 год, напротив, сократилась с 36 млн до 34,2 млн и продолжит сокращаться, достигнув, по прогнозу, к 2036 году 31,1 млн человек. Наиболее многочисленная группа женщин в общей численности россиянок репродуктивного возраста — от 30 до 40 лет (38%, или 11,6 млн). На них приходится половина всех рождений и три четверти рождений третьих и последующих детей, отмечается в докладе.

Около половины семей из этой возрастной когорты, уже воспитывающих двоих детей, хотят стать многодетными родителями, но без поддержки государства лишь немногие семьи могут реализовать репродуктивные идеалы, указывают авторы доклада. Таким образом, общественники приходят к выводу, что нереализованная потребность в детях у возрастной категории 30–40 лет — самый большой резерв восстановления рождаемости в стране.

«С 2020 года основные усилия и ресурсы демографической политики России были переориентированы на поддержку рождения первенцев, которые преимущественно появляются у матерей в возрасте от 18 до 29 лет. Однако, несмотря на значительную поддержку, суммарный коэффициент рождаемости (СКР) по первым детям продолжал снижаться, как и СКР по вторым детям, в то время как по третьим и последующим детям продолжал расти», — пишут авторы доклада. Поэтому основной целевой группой новых мер демографической политики должны стать семьи с двумя и более детьми, считают в ОП. Меры предлагается предусмотреть в рамках нового нацпроекта «Семья», который стартовал с 1 января 2025 года.

Группа женщин в возрасте 30–40 лет действительно является довольно многочисленной, и реализация репродуктивных намерений и рождений третьих детей в этой группе женщин — резерв для повышения рождаемости в стране, согласна старший научный сотрудник международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова. «Кроме того, в случае успеха мы увидим и нормализацию отношения к многодетным семьям, а также «сетевой эффект»: гораздо легче решиться на рождение третьего ребенка, если среди друзей и знакомых есть благополучные, ни в чем не нуждающиеся многодетные семьи», — отмечает эксперт.

Выплаты на детей, льготы на жилье и авто

Для стимулирования рождаемости среди женщин в возрасте 30–40 лет авторы доклада предлагают увеличить с 450 тыс. до 1 млн руб. размер выплаты семьям, в которых с 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети, на погашение основного долга и процентов по ипотеке. Сейчас такая мера — 1 млн руб. (когда к федеральным 450 тыс. добавляется 550 тыс. из регионального бюджета) действует только на Дальнем Востоке.

Также предлагается увеличить ежемесячное пособие до размера прожиточного минимума для всех беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности, без учета доходов семьи. Сегодня государство платит пособие в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе малоимущим женщинам, которые встали на учет по беременности и родам до 12-й недели беременности.

Также общественники предлагают ввести универсальное пособие на каждого ребенка в многодетной семье до достижения возраста 17 лет в размере половины прожиточного минимума без учета принципа нуждаемости и «нулевого» дохода. Правило «нулевого» дохода подразумевает, что для назначения пособия оба родителя должны иметь трудовой доход, а если хотя бы у одного его нет, должна быть объективная уважительная причина (например, уход за ребенком до трех лет).

На сегодняшний день многодетные семьи могут получать такие же выплаты, как и семьи с меньшим количеством детей, а именно: пособие по беременности и родам;

единовременную выплату при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет;

единое пособие, если семья признана нуждающейся;

материнский капитал. Однако некоторые регионы добавляют определенную сумму из своего бюджета к единовременной выплате при рождении третьего ребенка.

В докладе Общественной палаты и Росстата предлагается реализовать программу льготного кредитования на приобретение отечественного автомобиля для всех многодетных семей. Сейчас такая мера поддержки также действует только в регионах Дальнего Востока. По условиям программ льготного автокредитования базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту для жителей ДФО составляет 25% от стоимости автомобиля, в основном это все модели Lada, а также некоторые модели УАЗа и ГАЗа. Скидка на электромобили российского производства для всех категорий заемщиков составляет 35% (но не более 925 тыс. руб.). Под условия программы подпадают все модели Evolute, а также электромобиль «Москвич 3е», уточняли ранее в Минпромторге.

Еще одна инициатива из доклада — обеспечить развитие неипотечных форм улучшения жилищных условий для многодетных семей. Авторы указывают, что сейчас программы субсидированного или льготного найма жилья за 50% от рыночной стоимости, а также льготного найма с правом выкупа жилья действуют в только в Сахалинской области и Приморском крае. Согласно приведенным в докладе результатам опроса ВЦИОМа (проводился в апреле 2024 года), потребность в улучшении жилищных условий на сегодняшний день есть у каждой второй молодой семьи, или у 52%. Примерно столько же в ходе опроса заявили о планах улучшить жилищные условия (55%): в том числе 35% собираются это сделать в течение ближайших пяти лет и, по собственным оценкам, обладают для этого необходимыми доходами.

Жилищный вопрос для семей с детьми, и особенно многодетных семей, стоит довольно остро, указывает Чурилова. «Наличие трех разнополых и разновозрастных детей в семье требует для них отдельных комнат, так как интересы и расписание детей в силу возраста сильно различаются. Но при этом доходы многодетных семьей часто могут не позволять купить трех- или четырехкомнатную квартиру большой площади даже с привлечением ипотечных средств, поэтому «жилищный вопрос» часто может рассматриваться семьями как барьер для рождения третьего ребенка», — отмечает она.

Другие предложения общественников Освободить многодетные семьи от налога на единственное имущество — земельный участок, квартиру, дом, дачу, автомобиль или другие автотранспортные средства личного пользования.

Освободить многодетные семьи от родительской платы за детские сады.

Обеспечить возможность получения бесплатного высшего и среднего профессионального образования для детей из многодетных семей, в том числе на условиях целевого контракта.

Расширить направления использования федерального маткапитала при рождении третьего или последующих детей на благоустройство и ремонт жилья.

Увеличить стандартный налоговый вычет на детей и др.

Будет ли нужный эффект от предложенных мер

«Максимальный эффект от внедрения вышеперечисленных мер поддержки рождаемости будет достигнут сейчас, в течение ближайших двух-трех лет, поскольку численность женщин в репродуктивном возрасте старше 30 лет находится на историческом максимуме. И с каждым годом будет снижаться», — заявил РБК председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП Сергей Рыбальченко. По его мнению, если сейчас этот потенциал не будет реализован, то использовать потом его уже будет невозможно.

Средний возраст матери при рождении третьего ребенка — 32–33 года. «Фактически мы сейчас находимся в ситуации, когда комплекс мер поддержки многодетных семей приведет к максимальному результату как в абсолютной численности рожденных детей, так и в суммарном коэффициенте рождаемости», — подчеркнул Рыбальченко.

Позитивный эффект при реализации таких мер, безусловно, будет, но важно учитывать, что эффект мер демографической политики не существует в вакууме, считает демограф Игорь Ефремов. «Наиболее эффективны в краткосрочной перспективе будут жилищные меры. Общая ситуация с динамикой доходов, инфляцией, ощущением безопасности будущего в стране тоже сильно влияет на динамику рождаемости», — отмечает Ефремов.

По мнению Чуриловой, из числа предложенных мер лучше всего сработали бы увеличение размера выплаты до 1 млн руб. семьям на погашение основного долга и процентов по ипотеке, развитие неипотечных форм улучшения жилищных условий, бесплатное высшее и среднее профессиональное образование для детей из многодетных семей, а также универсальное пособие на каждого ребенка в многодетной семье до достижения возраста 17 лет.

«Многочисленные исследования демографов свидетельствуют, что материальное стимулирование может оказывать эффект на рождаемость, но, как правило, временный, скорее связанный с переносом рождения на более ранние сроки, нежели с увеличением итогов рождаемости», — отмечает заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Алла Макаренцева. По ее мнению, на итоговую рождаемость способны влиять инфраструктурные меры и сервисы по уходу за детьми, а также распределенная забота о детях между семьей и государством. «Стоит, кстати, отметить, что информационная среда сильно влияет на настроения и ожидания граждан. Например, исследователи фиксировали сильную обеспокоенность временной приостановкой программы семейной ипотеки у ее потенциальных участников из-за исчерпания установленного лимита средств», — добавляет Макаренцева.

На реализацию полного комплекса мер, обеспечивающих выход на воспроизводство населения (2–2,15 ребенка на женщину, как ранее оценивали в Росстате. — РБК), достаточно примерно 2,7% ВВП, считает Рыбальченко. Именно на таком уровне в среднем находятся государственные инвестиции на поддержку семей с детьми в странах Евросоюза, уточнил он. «Инвестиции на государственную поддержку семей с детьми должны быть не менее 5,4 трлн руб., из которых на поддержку семей с тремя детьми должно быть направлено не менее 40%, то есть 2,1–2,2 трлн руб.», — считает эксперт.

Расходы федерального бюджета по разделу «Социальная политика» на 2025 год определены в размере около 6,9 трлн руб. из общих расходов в 41,5 трлн. Президент Владимир Путин 24 февраля заявил, что готов к дискуссиям о снижении расходов на оборону (в российском бюджете — 13,1 трлн руб. на 2025 год).

Основные препоны для роста рождаемости

По мнению Ефремова, основные барьеры, мешающие семьям рожать желанных детей, остаются прежними: жилищные, материальные и неуверенность в завтрашнем дне. В таком случае можно было бы предложить альтернативные жилищные меры поддержки, не связанные с покупкой и ипотекой, а также пособия и «декретные» выплаты в размерах, которые бы сохраняли душевой доход семьи на относительно стабильном уровне при рождении ребенка и временном уходе с рынка труда родителя, добавляет Ефремов. «Не хватает мер, направленных на поддержку как наименее обеспеченных семей, так и на поддержку тех, кого можно было бы отнести к верхнему среднему классу. Не хватает также региональных мер, которые имеют большой потенциал из-за большого регионального разнообразия», — считает эксперт.

Положительно должны сказаться меры, которые будут направлены на сочетание родительства и карьеры, добавляет Чурилова. «Например, сейчас нет гарантированного права на предоставление места для ребенка в детском саду для работающих матерей. Но при этом для рынка труда и для работодателей выгодно, чтобы женщины выходили из отпуска по уходу за ребенком раньше или в положенные 1,5 года, тем самым женщинам потребуется меньше времени для восстановления квалификации, и доходы семьи явно вырастут, что равно снижению бедности», — поясняет она. В условиях дефицита кадров на рынке труда поддержка занятости женщин с детьми актуальна и с демографической, и с экономической точки зрения, согласна Макаренцева. Такая поддержка, по ее мнению, должна дополняться расширением услуг внесемейной заботы о детях — детсады, ясли, продленка в школах и т.д.

Кроме того, в современных условиях важную роль могут сыграть долгосрочные программы народосбережения, такие как повышение доступности санаторно-курортного лечения и отдыха детей, убежден директор Северо-Кавказского института — филиала Президентской академии, член Общественной палаты Азамат Тлисов. Молодые пары, по его мнению, планируя семью, должны видеть четкие перспективы для себя и своих детей: «Огромное значение имеет и информационная поддержка государственных усилий».