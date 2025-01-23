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Общество ,  
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В России пересчитали число многодетных семей

В России насчитали 2,65 млн многодетных семей
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России насчитывается порядка 2,65 млн многодетных семей. Об этом заявила заместитель директора департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Елена Семенова.

По данным на январь 2024 года, таких насчитывалось 2,4 млн семей, указала она. Тогда, 23 января, вышел указ Путина, в котором закреплялось, что многодетной признается семья, «имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно».

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Также она указала, что «с 1 июля начал работать реестр многодетных семей». Также с 1 октября 2024 года через «Госуслуги» стало возможным оформление электронного удостоверения многодетной семьи. Семенова указала, что их выдали уже более 1 млн.

В дальнейшем чиновники планируют, чтобы многодетные семьи могли предъявлять эти удостоверения в «различных организациях».

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