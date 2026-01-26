Казахстан призвал ускорить устранение аварии на месторождении Тенгиз
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время встречи со старшим вице-президентом компании ExxonMobil Питером Ларденом выразил обеспокоенность относительно ситуации на месторождении Тенгиз, где в середине января произошло возгорание и временно остановилась добыча. Они также обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщила пресс-служба правительства.
«Отмечена важность ускоренной работы по оперативной ликвидации последствий аварии [на месторождении Тенгиз] в кратчайшие сроки и принятию необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Стороны также обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума. Выражена общая заинтересованность в стабильном функционировании важного инфраструктурного объекта», — говорится в сообщении.
После аварии на месторождении Тенгиз его оператор, «Тенгизшевройл» (в проекте участвует в том числе ExxonMobil), объявил о форс-мажоре и приостановке добычи нефти. Также работа была остановлена на месторождении Королевское. Утром 26 января «Тенгизшевройл» сообщил о запуске начального этапа возобновления добычи сырой нефти, не уточнив, о каком месторождении конкретно идет речь.
Reuters писал, что авария на месторождении приведет к падению экспорта нефти через КТК. Из-за инцидента на месторождении были отменены поставки через КТК пяти партий нефти общим объемом около 600–700 тыс. т, которые должны быть отправлены в январе и феврале, рассказывали собеседники агентства.
Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.
Инфраструктура консорциума, в том числе три нефтяных танкеров, была ранее атакована рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума. «Дельта Хармони» и «Матильда» были атакованы в январе 2026 года. В «Казмунайгазе» подтвердили, что танкер «Матильда», зафрахтованный казахстанской компанией, подвергся атаке. Reuters со ссылкой на источник сообщал, что атаке подвергся Delta Supreme по пути к терминалу КТК. Танкер зафрахтован американской Chevron, которая подтвердила факт нападения. Москва называла подобные атаки «вопиющими».
