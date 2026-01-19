 Перейти к основному контенту
0

На двух месторождениях в Казахстане приостановили добычу

На двух месторождениях в Казахстане приостановили добычу из-за электроснабжения
Фото: Борис Бабанов / РИА Новости
Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

Проблемы с электроснабжением стали причиной приостановки добычи на нефтегазовых месторождениях Тенгиз и Королевское. Об этом сообщает агентство Centralmedia24.

18 января на заводе «Тенгизшевройл» в Тенгизе произошли возгорания двух электрических трансформаторов. В результате аварии были эвакуированы 473 сотрудника, пострадавших нет.

На долю «Тенгизшевройл» приходится около трети всей добычи в стране, отмечает издание.

«Тенгизшевройл» — компания, добывающая нефть, газ и сопутствующие продукты.

