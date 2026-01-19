На двух месторождениях в Казахстане приостановили добычу
Проблемы с электроснабжением стали причиной приостановки добычи на нефтегазовых месторождениях Тенгиз и Королевское. Об этом сообщает агентство Centralmedia24.
18 января на заводе «Тенгизшевройл» в Тенгизе произошли возгорания двух электрических трансформаторов. В результате аварии были эвакуированы 473 сотрудника, пострадавших нет.
На долю «Тенгизшевройл» приходится около трети всей добычи в стране, отмечает издание.
«Тенгизшевройл» — компания, добывающая нефть, газ и сопутствующие продукты.
