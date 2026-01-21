 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

На месторождении Тенгиз в Казахстане объявили форс-мажор после аварии

Оператор казахстанского месторождения Тенгиз «Тенгизшевройл» объявил о форс-мажоре и приостановке добычи нефти. Reuters писал, что добыча может прекратиться на срок до 10 дней из-за недавного пожара
Фото: Борис Бабанов / РИА Новости
Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

Оператор казахстанского нефтяного месторождения Тенгиз, компания «Тенгизшевройл», объявила форс-мажор после аварии и временной приостановки добычи. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на письмо компании.

Ранее, 18 января, на месторождении Тенгиз произошло возгорание из-за двух электрических трансформаторов. «Тенгизшевройл» приостановил добычу на нефтегазовых месторождениях Тенгиз и Королевское на срок от 7 до 10 дней.

Reuters со ссылкой на источники писал, что инцидент с возгоранием приведет к сокращению экспорта нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

«Тенгизшевройл» — компания, добывающая нефть, газ и сопутствующие продукты. На ее долю приходится около трети всей добычи в Казахстане.

Осенью инфраструктура КТК вблизи Новороссийска была атакована дронами. В январе 2026 года Украина атаковала нефтяные танкеры «Дельта Хармони» и «Матильда», связанные с перевозкой казахстанской нефти. В «Казмунайгазе» подтвердили, что танкер «Матильда», зафрахтованный казахстанской компанией, подвергся атаке.

