На месторождении Тенгиз в Казахстане объявили форс-мажор после аварии
Оператор казахстанского нефтяного месторождения Тенгиз, компания «Тенгизшевройл», объявила форс-мажор после аварии и временной приостановки добычи. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на письмо компании.
Ранее, 18 января, на месторождении Тенгиз произошло возгорание из-за двух электрических трансформаторов. «Тенгизшевройл» приостановил добычу на нефтегазовых месторождениях Тенгиз и Королевское на срок от 7 до 10 дней.
Reuters со ссылкой на источники писал, что инцидент с возгоранием приведет к сокращению экспорта нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
«Тенгизшевройл» — компания, добывающая нефть, газ и сопутствующие продукты. На ее долю приходится около трети всей добычи в Казахстане.
Осенью инфраструктура КТК вблизи Новороссийска была атакована дронами. В январе 2026 года Украина атаковала нефтяные танкеры «Дельта Хармони» и «Матильда», связанные с перевозкой казахстанской нефти. В «Казмунайгазе» подтвердили, что танкер «Матильда», зафрахтованный казахстанской компанией, подвергся атаке.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика