Минфин США признал сложности при введении потолка цен на нефтепродукты

Ввести ограничения для нефтепродуктов сложнее, учитывая широкий диапазон рыночных цен и важность обеспечения поставок российского дизтоплива на рынок, заявила Джанет Йеллен. Есть вероятность, что «все пойдет не по плану»

Джанет Йеллен (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Западные страны работают над установлением предельных цен на российские нефтепродукты, однако есть вероятность, что «все пойдет не по плану», заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

По словам министра, установить ограничения для нефтепродуктов сложнее, чем для сырой нефти, учитывая широкий диапазон рыночных цен, а также важность обеспечения стабильных поставок российского дизтоплива на рынок.«Но мы упорно работали над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей», — сказала она (цитата по Reuters).

«Всегда есть вероятность того, что все может пойти не по плану, но мы очень внимательно изучали эти рынки и считаем, что ограничения позволят достичь того же результата, как и с сырой нефтью», - добавила Йеллен.

5 декабря вступило в силу ограничение западными странами цен на нефть российского производства в $60 за баррель, а также европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем. Евросоюз планирует запретить импорт российских нефтепродуктов 5 февраля и ввести потолки цен на экспорт в третьи страны. Механизм этих ограничений и конкретное значение потолков сейчас обсуждаются странами G7 и государствами ЕС.

Накануне Минфин США сообщил, что Вашингтон и союзники согласились ввести два потолка цен на российские нефтепродукты: один для продукции, которая торгуется с премией к нефти, а второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти.

В ответ на ограничения власти России запретили поставки нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».