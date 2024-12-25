Власти заявили о спаде ввоза по параллельному импорту на $1 млрд в месяц
За время действия механизма параллельного импорта объем ввоза продукции по нему снизился с $4 млрд до $3 млрд в месяц, рассказал в интервью ТАСС министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
«Таким изменениям, конечно, сопутствует развитие наших производств и вывод на рынок новой отечественной высококачественной продукции. Мы видим появление все большего числа российских продуктов и брендов, которые находят признание у наших граждан. Это, естественно, влияет на уменьшение спроса на импортные товары. Кроме того, меняется структура поставок, больше поставляется альтернативной продукции из дружественных стран», — отметил он. Спад зафиксирован в сегментах одежды и обуви и электроники.
Алиханов рассказал, что в следующем году планируется «точечное» обновление перечня товаров, ввоз которых разрешен по параллельному импорту. Он отметил, что власти «однозначно» будут сокращать этот список. По словам министра, исключать продукцию из списка будут осторожно, чтобы не допустить недостатка тех или иных товаров.
Он также добавил, что параллельный импорт представляет собой способ борьбы с санкционным давлением. Если ушедшие компании захотят вернуться на российский рынок, то необходимость в этом механизме отпадет сама собой.
Механизм параллельного импорта — ввоза в страну товаров без согласия производителя или правообладателя — действует в России с 2022 года. В перечень изначально вошли автомобили ушедших западных производителей (Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW и др.), техника Apple, Samsung и др., музыкальные инструменты, фотоаппараты, оружие и боеприпасы, отопительные котлы и ядерные реакторы, мебель, постельное белье и т. п.
Список разрешенных к серому импорту товаров не раз корректировался. Например, в этом году в него добавили автозапчасти для марок KIA и Hyundai, вентиляционное оборудование от испанской Soler & Palau и итальянской Vortice, бренды горнодобывающего оборудования Dewalt, Epiroc и Husqvarna и др.
Правительство сообщало, что механизм будет действовать и в 2025 году.
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