В список параллельного импорта добавили вентиляторы

В Минпромторге, объявляя о продлении механизма параллельного импорта на 2024 год, сообщили, что список ввозимых товаров будет постепенно сокращаться

Власти утвердили обновленный перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию по параллельному импорту. Распоряжение Минпромторга опубликовано на портале правовых актов.

Среди товаров, вошедших в список — вентиляционное оборудование от испанской Soler & Palau и итальянской Vortice, а также компрессоры Air System; бренды горнодобывающего оборудования Dewalt, Epiroc и Husqvarna.

Помимо того, отмечает ТАСС, приняты дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции и одежды.

Закон, разрешающий параллельный импорт — ввоз продукции без согласия правообладателя, — вступил в силу летом 2022 года. Как заявляли в Минпромторге, параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. В список вошли продукция и материалы сотен иностранных брендов, которые отказались поставлять в Россию свою продукцию из-за боевых действий на Украине. Перечень не раз корректировали.

Осенью 2023 года секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что из-за доступности параллельного импорта российские компании по-прежнему предпочитают закупать иностранные товары, не ведя собственных «перспективных разработок» и не используя «имеющийся в стране научно-технический потенциал». По мнению Патрушева, механизм параллельного импорта «выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров», но в дальнейшем его нужно использовать только в тех случаях, когда это действительно необходимо.

Глава Минпромторга Денис Мантуров, объявляя о продлении механизма на 2024 год, заявил, что список поставляемых товаров постепенно будет сокращаться. Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценивал объем параллельного импорта за два года в $70 млрд.