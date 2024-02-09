В список параллельного импорта добавили вентиляторы
Власти утвердили обновленный перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию по параллельному импорту. Распоряжение Минпромторга опубликовано на портале правовых актов.
Среди товаров, вошедших в список — вентиляционное оборудование от испанской Soler & Palau и итальянской Vortice, а также компрессоры Air System; бренды горнодобывающего оборудования Dewalt, Epiroc и Husqvarna.
Помимо того, отмечает ТАСС, приняты дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции и одежды.
Закон, разрешающий параллельный импорт — ввоз продукции без согласия правообладателя, — вступил в силу летом 2022 года. Как заявляли в Минпромторге, параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. В список вошли продукция и материалы сотен иностранных брендов, которые отказались поставлять в Россию свою продукцию из-за боевых действий на Украине. Перечень не раз корректировали.
Осенью 2023 года секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что из-за доступности параллельного импорта российские компании по-прежнему предпочитают закупать иностранные товары, не ведя собственных «перспективных разработок» и не используя «имеющийся в стране научно-технический потенциал». По мнению Патрушева, механизм параллельного импорта «выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров», но в дальнейшем его нужно использовать только в тех случаях, когда это действительно необходимо.
Глава Минпромторга Денис Мантуров, объявляя о продлении механизма на 2024 год, заявил, что список поставляемых товаров постепенно будет сокращаться. Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценивал объем параллельного импорта за два года в $70 млрд.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Названы убытки Carlsberg от ухода из России
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Бывший глава Большого театра получил новую работу
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько