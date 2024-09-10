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Война санкций ,  
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Минпромторг включил в параллельный импорт запчасти для Kia и Hyundai

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Война санкций
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта, включив туда автозапчасти для брендов KIA и Hyundai. Приказ ведомства опубликован на портале правовой информации.

«Перечень дополнен брендами Kia и Hyundai, что обусловлено значительным количеством автомобилей этих марок, используемых российскими гражданами», — объяснили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

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В начале июня правительство решило продлить параллельный импорт на 2025 год. Однако глава Минпромторга Антон Алиханов предупреждал о дальнейшем сокращении его перечня. Он уточнил, что порядка 600 товарных позиций в 2024 году могут быть исключены из этого списка.

Что касается автомобилей, то, по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в одном лишь мае в Россию по схеме параллельного импорта ввезли 6862 машины. Ранее, в январе 2024 года, порядка 13% из всех регистраций новых транспортных средств (из 87 359 ед.) приходились на «параллельные» автомобили. После изменения правил ввоза с 1 апреля 2024 года возникла необходимость доплачивать сборы, поэтому от поставок части моделей пришлось отказаться.

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