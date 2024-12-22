BMW сообщила о пресечении канала экспорта люксовых автомобилей в Россию

По данным Business Insider, из-за серого импорта автомобилей BMW с завода в Ганновере к российским покупателям попало более 100 машин

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Немецкий автопроизводитель BMW пресек незаконный экспорт в Россию своих автомобилей с завода в Ганновере, сообщает DPA.

Компания провела расследование и выявила канал серого экспорта.

«BMW Group решила уволить основного ответственного [за нарушение] сотрудника», — говорится в заявлении (цитата по Der Spiegel).

О незаконном экспорте ранее сообщило немецкое издание Business Insider. По его данным, к российским покупателям попало более 100 автомобилей класса люкс.

Spiegel напоминает, что экспорт автомобилей в Россию запрещен санкциями. В BMW отметили, что компании соблюдают ограничения, но продукция все равно может попадать на российский рынок из-за серых схем.

В 2022-м BMW приостановила экспорт своих автомобилей в Россию, как и многие другие западные автопроизводители. В том же году Москва разрешила параллельный импорт — ввоз продукции без разрешения правообладателя. В перечень товаров, которые можно ввозить в Россию по такой схеме, попали и автомобили BMW (а также Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen и др).

В первой половине этого года, как сообщал комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в России общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили около 755 тыс. штук с учетом параллельного импорта (без него — почти 704 тыс.).