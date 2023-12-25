 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В Китае отдали отдали компартии часть функций Центробанка

FT: роль Центробанка Китая снизилась из-за влияния компартии
Полномочия китайского ЦБ переходят к партийным организациям, регулятор славился профессионализмом сотрудников и мерами по либерализации экономики, пишет FT. Экономисты в последние время сообщают о серьезных проблемах экономики КНР
Фото: Anthony Kwan / Getty Images
Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Власти Китая снижают влияние Центробанка в выработке решений и связующего звена с международными партнерами в пользу Центральной финансовой комиссии (CFC) — возглавляемого Коммунистической партией надзорного ведомства, пишет Financial Times.

Контроль за финансовой деятельностью, кроме рынка ценных бумаг, будет осуществлять новое Национальное управление финансового регулирования (NAFR). По словам источников издания, оно поглотит более 1,6 тыс. окружных отделений ЦБ.

«Одной из крупнейших жертв новой финансовой архитектуры является снижение статуса НБК», — оценил перестановки сотрудник Китайского центра в Оксфордского университете Джордж Магнус. По его словам, реформистская и модернизированная направленность ЦБ была «своего рода троянским конем, который позволил правительству экспериментировать с финансовой либерализацией» и задействовать иные рыночные механизмы в экономике Китая, где доминирует государство.

Число неплательщиков по кредитам в Китае достигло пика за несколько лет
Экономика
Фото:Guang Niu / Getty Images

Китайский ЦБ прежде и так действовал под руководством Госсовета страны, однако на его полномочия не покушались. FT отмечает, что регулятор считался «рассадником талантов» среди высшего руководства страны, его технократы играли основную роль в финансовом регулировании на протяжении последних 30 лет.

CFC возглавляет вице-премьер Хе Лифенг — «новый царь экономики и финансов», характеризует его издание. Он подчиняется премьеру Ли Цяну, фактически высшему должностному лицу, ответственному за экономику и финансы страны.

По словам одного из собеседника FT, руководство Центробанка хорошо осведомлено об экономических проблемах в Китае, но не видит достаточных возможностей для кредитно-денежного регулирования из-за слабости юаня и чрезмерного госдолга. ЦБ не настроен проводить целевое рефинансирование для поддержки малого бинеса и завершения строительства жилых домов. По оценке чиновников и аналитиков, это квазифискальные и временные меры, которые должно принимать министерство финансов, а не центральный банк.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Китайские компании попросили у США исключений из санкций против России
Бизнес
Фото:arcticspg.ru

Экономисты последние месяцы все чаще сообщают об экономических проблемах Китая. The Wall Street Journal назвала нынешний период закатом китайского экономического роста, продолжавшегося 40 лет. Агентство Moody's в декабре понизило прогноз по китайским суверенным облигациям со стабильного до негативного. Решение принято в связи с растущей обеспокоенностью по поводу уровня долга страны.

Ключевые проблемы — демографическое старение, торможение роста производительности труда и уменьшение отдачи от капитала, перечисляют аналитики, поэтому в последующие три—семь лет темпы экономического роста КНР будут находиться под давлением.

Пекин утверждает, что распространяющиеся сообщения об «упадке Китая» — «ложные нарративы», направленные против социалистических устоев и пути развития Китая. «Это попытка стратегического сдерживания и подавления Китая», — уверено министерство госбезопасности Китая.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай экономика Китая ЦБ Китая коммунистическая партия
Материалы по теме
Мантуров назвал кооперацию с Китаем вторым шансом российского автопрома
Бизнес
Как Южно-Китайское море стало «самой взрывоопасной горячей точкой»
Политика
Почему Си решил сменить двух ключевых министров в правительстве КНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 101,58 (+0,29) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 91,97 (+0,03) Инвестиции, 16:20
На заводе Hyundai в Петербурге назвали срок выхода из режима простоя Бизнес, 23:45
В Китае отдали отдали компартии часть функций Центробанка Экономика, 23:42
Папа римский в рождественском обращении призвал уйти от «логики войны» Политика, 23:14
Bloomberg назвал «последнего неплательщика» Африки Экономика, 23:06
Путин позвонил участвовавшему во взятии Марьинки комбату Трошину Политика, 22:48
Израиль допустил рост расходов на оборону из-за войны на $8,3 млрд Политика, 22:37
Актера из сериала «Слово пацана» арестовали по обвинению в убийстве Общество, 22:13
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Журналистку арестовали за сотрудничество с зарубежной организацией Политика, 21:58
СКА прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ Спорт, 21:55
ОКР получил право финансировать участие иностранцев в соревнованиях Спорт, 21:44
Путин разрешил скорой помогать пациентам без их согласия Общество, 21:27
Сотрудников госканала в Волгограде уволили за костюмированную вечеринку Общество, 21:26
Карлсен после блокировки блога Крамника призвал не замалчивать скандалы Спорт, 21:07
Прокуратура обжаловала приговор освобожденному в зале суда Кагарлицкому Политика, 20:50