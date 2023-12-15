В Китае попросили блогеров не критиковать экономику

Часть популярных блогеров в Китае попросили не ругать экономику, проявляя пессимизм. Власти утверждают, что недоброжелатели распространяют «ложные нарративы», чтобы опорочить страну

Фото: Shen Bohan / Xinhua / Global Look Press

Weibo, одна из самых популярных соцсетей в Китае, разослала некоторым блогерам предупреждения о необходимости «избегать выражения пессимизма в отношении экономики», пишет Bloomberg.

Один из блогеров Weibo с 76 тыс. подписчиков, специализирующийся на теме финансов, рассказал о поступившей просьбе сократить число публикаций об экономике. Другой блогер с 16 тыс. подписчиков разместил поступившую просьбу «избегать пересечения красных линий» прежде всего в отношении экономических или финансовых тем.

Китай в последнее время ужесточил контроль над интернет-сферой. От популярных блогеров требуют называть свои настоящие имена под предлогом ограничения ложных сообщений. Weibo работает в условиях одного из самых жестких режимов цензуры в мире, за его работой постоянно наблюдают регулирующие органы, отмечает Bloomberg. Еще летом власти Китая стали оказывать давление на профессиональных экономистов, добиваясь того, чтобы они не занимались публичным обсуждением экономических проблем.

Китайское Министерство госбезопасности на фоне появления этих сообщений заявило, что в сети распространяются сведения об «упадке Китая» — «ложные нарративы», направленные против социалистических устоев и пути развития Китая. «Это попытка стратегического сдерживания и подавления Китая», — уверено ведомство.

Экономисты последние месяцы все чаще сообщают об экономических проблемах Китая. The Wall Street Journal назвала нынешний период закатом китайского экономического роста, продолжавшегося 40 лет. Среди основных проблем — демографическое старение, торможение роста производительности труда и уменьшение отдачи от капитала, перечисляют аналитики, поэтому в последующие три—семь лет темпы экономического роста КНР будут находиться под давлением.

По оценкам экспертов Moody's, годовой рост ВВП Китая составит 4,0% в 2024 и 2025 годах. Затем он замедлится в среднем до 3,8% в период с 2026 по 2030 год. Рейтинговое агентство понизило прогноз по китайским суверенным облигациям со стабильного до негативного.