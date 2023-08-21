WSJ сообщила о «закате» 40-летнего экономического бума в Китае

Экономический рост Китая резко замедлился и может превратиться в затяжную стагнацию, подобную той, что Япония переживает с начала 1990-х, пишет WSJ. Аналитики связывают это с закредитованностью и разрушением отношений с Западом

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Китайский экономический рост, длившийся почти 40 лет и сделавший страну одной из крупнейших мировых экономик, подошел к концу, пишут экономические обозреватели The Wall Street Journal (WSJ) Линлин Вэй и Стелла Ифань Се.

Журналисты отмечают, что на протяжении десятилетий экономический подъем позволял властям КНР инвестировать в строительство заводов, небоскребов и дорог. «Эта модель вызвала необычайный период роста, который поднял Китай из бедности и превратил его в мирового гиганта, чье экспортное мастерство распространилось по всему миру», — говорится в статье.

Однако сегодня эта экономическая модель себя исчерпала, считают аналитики. Они отмечают, что у Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры, в некоторых частях Китая находятся малоиспользуемые мосты и аэропорты, миллионы квартир пустуют, а окупаемость инвестиций резко снизилась.

«Признаки проблем видны не только в мрачных экономических данных Китая, но и в отдаленных провинциях, в том числе Юньнань на юго-западе, которая недавно заявила, что потратит миллионы долларов на строительство нового карантинного объекта CCOVID-19, размером почти с три футбольных поля, несмотря на то, что Китай прекратил свою политику «нулевого Covid» несколько месяцев назад», — пишут журналисты.

Помимо ненужных расходов, китайская экономика столкнулась с неблагоприятной демографической ситуацией и «увеличивающимся разрывом» с США и их союзникам, что также ставит под угрозу иностранные инвестиции в страну. «Это может быть не просто период экономической слабости, а закат долгой эпохи», — отмечают авторы WSJ.

Газета приводит данные Международного валютного фонда, который оценивает рост ВВП Китая в ближайшие годы ниже 4%, что составляет менее половины его показателя за последние четыре десятилетия. Лондонская Capital Economics считает, что трендовый рост в Китае замедлился с 5% в 2019 году до 3% и упадет примерно до 2% в 2030 году. При таких темпах Китаю не удастся достичь поставленной Си Цзиньпином в 2020 году цели удвоить размер экономики к 2035 году, отмечает WSJ.

«Это затруднит выход Китая из числа стран с формирующимся рынком со средним уровнем дохода и может означать, что Китай никогда не обгоняет США как крупнейшая экономика мира, что является давней амбицией Пекина», — говорится в статье.

Некоторые опрошенные WSJ экономисты считают, что замедление экономического роста в Китае может превратиться в затяжную стагнацию, подобную той, что Япония переживает с 1990-х годов, когда лопнувший пузырь на рынке недвижимости привел к многолетней дефляции. Такой же пузырь может лопнуть и на рынке недвижимости Китая: согласно исследованию Юго-Западного университета финансов и экономики Китая, в 2018 году каждая пятая квартира в городах Китая, или не менее 130 млн единиц, не были заняты. В связи с падением спроса и роста инфляции многие застройщики в стране оказались на грани банкротства.

По мнению экономистов, самым очевидным решением экономических проблем для Китая был бы переход к развитию потребительских расходов и сферы услуг, что помогло бы создать более сбалансированную экономику, которая больше напоминает экономику США и Западной Европы. По данным Всемирного банка, потребление домохозяйств составляет лишь около 38% ВВП в Китае, что относительно мало по сравнению с 68% в США.

Сегодня же китайская экономика продолжает работать в долг, отмечает газета. Согласно данным Банка международных расчетов, общий долг, в том числе долг различных уровней правительства и государственных компаний, вырос почти до 300% ВВП Китая по состоянию на 2022 год, превысив уровень США и увеличившись с менее чем 200% в 2012 году. При этом большую часть долга взяли на себя китайские города. По данным МВФ, ограниченные Пекином в своих возможностях брать займы напрямую для финансирования проектов, они обратились к механизмам внебалансового финансирования, чей долг, как ожидается, в этом году достигнет более $9 трлн.