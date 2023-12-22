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Война санкций ,  
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Китайские компании попросили у США исключений из санкций против России

Reuters: госкомпании Китая попросили США об исключениях из санкций против России
Сюжет
Война санкций
Две китайские компании, участвующие в «Арктик СПГ-2», попросили США об исключениях из-под санкций. США ранее дали срок до февраля 2024 года, чтобы завершить сделки с проектом
НОВАТЭК NVTK ₽1 492,4 +0,96% Купить
Фото: arcticspg.ru
Фото: arcticspg.ru

Китайские нефтяные госкомпании CNPC и CNOOC попросили правительство США предоставить им исключение из санкций против «Арктик СПГ-2» — нового российского проекта по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в отрасли, осведомленный об этом запросе.

Письмо направлено в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США. Ответ пока не поступил, сказал собеседник агентства.

«Это стандартная реакция акционерного партнера, которы связался с OFAC, чтобы защитить наши интересы в проекте», — пояснил собеседник агентства.

На CNPC и CNOOC приходится по 10% в «Арктик СПГ-2». Проект контролирует НОВАТЭКом, у него 60%. Строительство ведет ООО «Арктик СПГ-2», которое 2 ноября попало в американский санкционный список. Минфин США предписал к 31 января 2024 года завершить сделки с ООО «Арктик СПГ-2». По 10% акций владеют также французская TotalEnergies и консорциум японских Mitsui и JOGMEC.

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Бизнес
Фото:arcticspg.ru

«Наша цель — убить этот проект. И мы делаем это, вводя санкции, работая с нашими партнерами по G7», — сказал в ноябре помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт. Он подчеркнул лидерство США на мировом рынке СПГ и намерение страны увеличивать свою долю.

«Арктик СПГ-2» — второй крупный проект НОВАТЭКа по экспорту СПГ после завода «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в год, запущенного в 2017 году. Расположен рядом с северо-западным побережьем полуострова Гыданский в Тазовском районе Ямала. Всего планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 млн т каждая (в целом 19,8 млн т в год). Ранее сообщалось, что запуск первой линии запланирован на 2023 год, второй — на 2024, а третьей — на 2025.

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В России действуют только два крупнотоннажных СПГ-проекта: «Ямал СПГ» (проектной мощностью 16,5 млн т, принадлежит НОВАТЭКу) и «Сахалин-2» (9,6 млн т, 50% плюс одна акция у «Газпрома»). Из среднетоннажных проектов работают завод на компрессорной станции «Портовая» (1,5 млн т, принадлежит «Газпром СПГ Портовая») и «Криогаз-Высоцк» (660 тыс. т, «дочка» НОВАТЭКа). Также в России действуют 18 малотоннажных заводов общей установленной мощностью более 260 тыс. т.

Российская сторона считает санкции нелегитимными и незаконными.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай США санкции США СПГ НОВАТЭК Арктик СПГ-2
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