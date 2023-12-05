Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Китая до негативного

Аналитики предвещают «очень сложный» период для финансовых институтов Китая, которым придется поддерживать стабильность экономики. Прежде беспокойство ситуацией выражали и в Fitch. Пекин настаивает, что опасения излишни

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Агентство Moody's подтвердило рейтинг Китая на уровне A1, но понизило прогноз по китайским суверенным облигациям со стабильного до негативного. Решение принято в связи с растущей обеспокоенностью по поводу уровня долга страны, пояснили аналитики.

Понижение прогноза отражает растущую вероятность, что правительство КНР будет вынуждено оказывать финансовую поддержку обремененным долгами местным и региональным администрациям, а также государственным предприятиям.

Более 80% создаваемых китайскими местными властями финансовых организаций не имеет достаточных средств для покрытия процентных платежей по своим долгам. Эти компании создаются для финансирования инфраструктурных проектов, включая автомобильные дороги и мосты. По данным китайского Минфина, на конец апреля размер непогашенной задолженности властей по всему Китаю составлял 37 трлн юаней ($5,1 трлн), но общедоступных официальных данных о масштабах скрытого долга нет.

Кроме того, Moody’s отмечает увеличившиеся риски в отношении среднесрочных темпов экономического роста. Тем не менее у Китая есть финансовые и институциональные ресурсы, чтобы решить эти проблемы, считает агентство.

С учетом политических проблем, связанных с долгами регионов, правительство КНР сосредоточено на предотвращении финансовой нестабильности, отмечает Moody’s. «Тем не менее поддерживать стабильность финансового рынка, избегая при этом риска недобросовестного поведения и ограничивая бюджетные расходы на помощь, очень сложно», — резюмируют в агентстве.

По оценкам экспертов, годовой рост ВВП Китая составит 4,0% в 2024 и 2025 годах. Затем он замедлится в среднем до 3,8% в период с 2026 по 2030 год.

Китайский Минфин заявил о разочаровании в связи с публикацией отчета Moody's и заверил, что экономика страны «сохранит положительную тенденцию». «Опасения Moody's по поводу перспектив экономического роста Китая, финансовой устойчивости и других аспектов излишни», — уверяют в ведомстве, называя влияние спада на рынке недвижимости на госбюджет контролируемым.

В последний раз Moody's понижало рейтинг китайской экономики шесть лет назад, в 2017-м. Тогда он опустился с Aa3 до A1 и был связан с риском существенного роста долга в масштабах всей экономики и влияния, которое тот мог оказать на государственный бюджет. Это было первое снижение рейтинга Китая с 1989 года.

Другое влиятельное рейтинговое агентство, Fitch, не исключало в августе понижения рейтинга Китая из-за усиления пессимизма в отношении экономики страны.

На риски экономического спада в связи увеличением числа китайцев, которые не могут расплатиться по долгам, указывала и The Financial Times (FT). К концу текущего года более 8,5 млн китайцев попали в черные списки, поскольку не смогли осуществить очередные платежи по разным видам кредитов. Попадание в такие списки означает запрет на ряд экономических операций, при этом в Китае не принят закон о банкротстве физических лиц.

Публичное обсуждение проблем экономики среди китайских экономистов запрещено, выяснила ранее FT. «Регулятор не хочет публично слышать негативные комментарии об экономике. <...> Они хотели бы, чтобы мы преподносили плохие новости в позитивном свете», — рассказал один из собеседников издания. Период экономического роста Китая, продлившийся 40 лет, подошел к концу, полагают экономисты The Wall Street Journal.