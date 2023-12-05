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Экономика ,  
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Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Китая до негативного

Moody’s ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Китая до негативного
Аналитики предвещают «очень сложный» период для финансовых институтов Китая, которым придется поддерживать стабильность экономики. Прежде беспокойство ситуацией выражали и в Fitch. Пекин настаивает, что опасения излишни
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Агентство Moody's подтвердило рейтинг Китая на уровне A1, но понизило прогноз по китайским суверенным облигациям со стабильного до негативного. Решение принято в связи с растущей обеспокоенностью по поводу уровня долга страны, пояснили аналитики.

Понижение прогноза отражает растущую вероятность, что правительство КНР будет вынуждено оказывать финансовую поддержку обремененным долгами местным и региональным администрациям, а также государственным предприятиям.

Более 80% создаваемых китайскими местными властями финансовых организаций не имеет достаточных средств для покрытия процентных платежей по своим долгам. Эти компании создаются для финансирования инфраструктурных проектов, включая автомобильные дороги и мосты. По данным китайского Минфина, на конец апреля размер непогашенной задолженности властей по всему Китаю составлял 37 трлн юаней ($5,1 трлн), но общедоступных официальных данных о масштабах скрытого долга нет.

Кроме того, Moody’s отмечает увеличившиеся риски в отношении среднесрочных темпов экономического роста. Тем не менее у Китая есть финансовые и институциональные ресурсы, чтобы решить эти проблемы, считает агентство.

С учетом политических проблем, связанных с долгами регионов, правительство КНР сосредоточено на предотвращении финансовой нестабильности, отмечает Moody’s. «Тем не менее поддерживать стабильность финансового рынка, избегая при этом риска недобросовестного поведения и ограничивая бюджетные расходы на помощь, очень сложно», — резюмируют в агентстве.

По оценкам экспертов, годовой рост ВВП Китая составит 4,0% в 2024 и 2025 годах. Затем он замедлится в среднем до 3,8% в период с 2026 по 2030 год.

Китайский Минфин заявил о разочаровании в связи с публикацией отчета Moody's и заверил, что экономика страны «сохранит положительную тенденцию». «Опасения Moody's по поводу перспектив экономического роста Китая, финансовой устойчивости и других аспектов излишни», — уверяют в ведомстве, называя влияние спада на рынке недвижимости на госбюджет контролируемым.

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Число неплательщиков по кредитам в Китае достигло пика за несколько лет
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Фото:Guang Niu / Getty Images

В последний раз Moody's понижало рейтинг китайской экономики шесть лет назад, в 2017-м. Тогда он опустился с Aa3 до A1 и был связан с риском существенного роста долга в масштабах всей экономики и влияния, которое тот мог оказать на государственный бюджет. Это было первое снижение рейтинга Китая с 1989 года.

Другое влиятельное рейтинговое агентство, Fitch, не исключало в августе понижения рейтинга Китая из-за усиления пессимизма в отношении экономики страны.

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Фото:Anthony Kwan / Getty Images

На риски экономического спада в связи увеличением числа китайцев, которые не могут расплатиться по долгам, указывала и The Financial Times (FT). К концу текущего года более 8,5 млн китайцев попали в черные списки, поскольку не смогли осуществить очередные платежи по разным видам кредитов. Попадание в такие списки означает запрет на ряд экономических операций, при этом в Китае не принят закон о банкротстве физических лиц.

Публичное обсуждение проблем экономики среди китайских экономистов запрещено, выяснила ранее FT. «Регулятор не хочет публично слышать негативные комментарии об экономике. <...> Они хотели бы, чтобы мы преподносили плохие новости в позитивном свете», — рассказал один из собеседников издания. Период экономического роста Китая, продлившийся 40 лет, подошел к концу, полагают экономисты The Wall Street Journal.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай экономика Китая Moody's

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