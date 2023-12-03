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Число неплательщиков по кредитам в Китае достигло пика за несколько лет

FT: в Китае рекордные 8,54 млн заемщиков не смогли платить по кредитам
Каждый сотый взрослый китаец не смог заплатить по кредитам и попал в черный список, предполгающий множество ограничений. Экономисты видят в ситуации структурные проблемы Китая и предвещают ухудшение кризиса
Фото: Guang Niu / Getty Images
Фото: Guang Niu / Getty Images

В Китае 8,54 млн заемщиков попали в черные списки из-за неуплаты ипотечных, предпринимательских и других кредитов, это рекорд за последние четыре года — в начале 2020-го неплательщиками были 5,7 млн человек. Об этом пишет Financial Times.

Теперь количество не платящих заемщиков стало эквивалентно 1% от всех взрослых китайцев трудоспособного возраста. Внесение в черные списки осуществляется после того, как кредиторы подадут иск к заемщику, а тот затем пропустит следующий платеж. Упоминание в этих списках означает запрет на некоторую экономическую деятельность: покупку авиабилетов, оплату через мобильные приложения (Alipay, WeChat Pay и др.), и десятки иных ограничений.

Такая динамика подчеркивает глубину экономического спада в экономике Китая и станет еще одним препятствием для страны, уже страдающей от замедления темпов роста сектора недвижимости и снижения доверия потребителей, предупреждает FT.

«Безудержный рост числа неплательщиков является результатом не только циклических, но и структурных проблем», — считает главный экономист Hang Seng Bank China Дэн Ван. Он предположил, что ситуация может ухудшиться еще сильнее, прежде чем начнет выправляться.

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Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Кризис среди должников последовал за массовыми заимствованиями — долги домохозяйств в Китае за последнее десятилетие почти удвоились, оценивают в Национальном институте финансов и развития Китая. Однако увеличение объема долга все более сложно в обслуживании, так как заработные платы в Китае перестали расти или даже перешли к снижению. Все больше китайцев «с трудом сводят концы с концами», из-за чего многие перестали оплачивать счета, поясняет FT.

В Китае растет безработица. Доля безработной молодежи достигла в июле рекордных 21,3%, после чего власти перестали публиковать статистику.

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Эксперты по правовым вопросам предложили принять закон о личном банкротстве, согласно которому долги будут списаны за неплатежеспособность. Один из авторов этой идеи, профессор права Университета Жэньминь Лю Цзюньхай призвал найти способ, чтобы помочь должникам исправить ситуацию. Однако эта инициатива встретила сопротивление правительственных чиновников и иных заинтересованных групп, опасающихся, что нововведения выявят коррупцию.

FT отмечает, что многие заемщики вынуждены отказаться от восстановления своих финансов. Владелица рекламной компании Джейн Чжан рассказала, что ей пришлось закрыть свой бизнес — законы запрещают властям сотрудничать с компаниями, чьи владельцы в черном списке. «Как я могу зарабатывать деньги, когда сталкиваюсь с таким количеством ограничений?» — указала она.

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Фото:Anthony Kwan / Getty Images

Кризис ликвидности проявляется и среди муниципальных и провинциальных заемщиков, что создает риски для финансовой системы страны. Более 80% создаваемых китайскими местными властями финансовых организаций не имеют достаточного количества средств для покрытия процентных платежей по своим долгам. Эти компании создаются для финансирования инфраструктурных проектов, включая автомобильные дороги и мосты. По данным китайского Минфина, на конец апреля размер непогашенной задолженности властей по всему Китаю составлял 37 трлн юаней ($5,1 трлн), но общедоступных официальных данных о масштабах скрытого долга нет.

Период экономического роста Китая, продлившийся 40 лет, подошел к концу, полагают экономисты Wall Street Journal. При этом публичное обсуждение проблем экономики среди экономистов запрещено, выяснила ранее FT. «Регулятор не хочет публично слышать негативные комментарии об экономике. <...> Они хотели бы, чтобы мы преподносили плохие новости в позитивном свете», — рассказал один из собеседников издания.

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Китай экономика Китая экономический спад
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