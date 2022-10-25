Глава ЕК анонсировала €1 млрд Украине на восстановление энергетики

ЕС не должен позволить России «парализовать» Украину, считает фон дер Ляйен. Для ремонта инфраструктуры Брюссель выделит Киеву экстренную помощь. Зеленский заявил, что пока Украина не получила денег в рамках плана восстановления

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

ЕС предоставит Украине €1 млрд на восстановление гражданской инфраструктуры, в том числе энергетической, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Берлине по этому вопросу. Видео ее выступления опубликовано в «Твиттере».

Как считает фон дер Ляйен, Россия ударами по инфраструктуре «пытается парализовать Украину», но Евросоюз не должен дать этому случиться.

«Поэтому мы сейчас работаем с Украиной над ремонтом этой инфраструктуры с предоставлением экстренной помощи в размере €1 млрд», — сообщила она.

Глава Еврокомиссии также заявила, что Брюссель направит Киеву 400 генераторов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на этой же конференции заявил, что Киев не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления страны на общую сумму $17 млрд. По его словам, ракетными ударами разрушено более трети объектов энергетического сектора страны. Киев ранее оценивал необходимую сумму для восстановления страны после боевых действий в €600 млрд.

10 октября, спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры на Украине. Как заявил в тот день президент Владимир Путин, оставлять без ответа попытки терактов со стороны Киева было «уже просто невозможно». Удары наносились по объектам в разных городах страны, в том числе по ТЭС, в результате в некоторых городах отсутствовал свет и вода, были перебои с мобильной связью. После этого власти Украины сообщали о веерных отключениях электричества в регионах.

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14 октября Путин заявил, что всего Минобороны планировало удары по 29 объектам на Украине и семь не было поражено так, как планировалось. Поэтому военные «постепенно добивают» их, пока «необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас», указывал глава государства. Военное ведомство в последний раз сообщало о поражении энергетических объектов 23 октября.