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Экономика ,  
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Путин призвал «четко понять» причины ослабления рубля и принять меры

Путин поручил правительству и ЦБ своевременно принять меры для укрепления рубля
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Нужно понять причины ослабления рубля и своевременно принять меры по его укреплению, заявил президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы. Отчет о нем  опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам президента, одна из основных проблем в российской экономике сейчас связана с ускорением инфляции.

«Главный фактор здесь понятен — это ослабление рубля, и необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения», — заявил он.

Путин выразил уверенность в том, что правительство и Центробанк в случае ухудшении ситуации сработают профессионально и согласованно.

Центробанк 15 сентября повысил ключевую ставку в третий раз за год — до 13% годовых. Он также ухудшил прогноз по инфляции: ранее регулятор ожидал, что она составит 5–6,5%, а теперь предсказывает рост цен на 6–7%.

Это меньше, чем новый прогноз Минэкономразвития, по которому инфляция к концу года составит 7,5%.

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Путин призвал «четко понять» причины ослабления рубля и принять меры

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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