Цена на нефть достигла максимума с ноября 2014 года

Стоимость нефти Brent впервые с ноября 2014 года превысила $81 за баррель. За сутки нефть подорожала на 3%, чему помогли заявления России и Саудовской Аравии

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Стоимость фьючерсов на нефть Brent впервые с ноября 2014 года превысила $81 за баррель. В предыдущий раз Brent с поставкой в ближайшем месяце торговалась выше этого уровня 12 ноября 2014 года.

Ноябрьский фьючерс на Лондонской бирже ICE подорожал в понедельник, 24 сентября, на 3%, закрывшись на отметке $81,20 за баррель.

Росту котировок способствует решение, принятое по итогам прошедшей в Алжире встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Саудовская Аравия, неформальный лидер картеля, и ее крупнейший союзник по добыче нефти за пределами группы — Россия — исключили немедленное дополнительное увеличение добычи нефти. Таким образом, по сути они отвергли требование президента США Дональда Трампа немедленно принять меры для снижения цен.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК+ ожидает излишек предложения на рынке в 2019 году и допускает возможность возврата к сокращению добычи. Российский министр энергетики Александр Новак, в свою очередь, отметил, что немедленного увеличения объема добычи нефти сейчас не требуется.

ОПЕК+ пока не достигла согласованной в июне задачи по наращиванию добычи (на 0,7–1 млн барр. в сутки), чтобы компенсировать сокращение поставок из Ирана, ожидающего возобновления санкций США, и Венесуэлы. Антииранские санкции, анонсированные в мае, но формально вступающие в силу лишь 4 ноября, отпугнули покупателей из Европы и Азии, включая Японию и Индию, в результате чего за последние четыре месяца иранский нефтяной экспорт упал примерно на 35%.

За первые две недели сентября Иран продавал в среднем 1,6 млн барр. в сутки по сравнению с 2,5 млн барр. в сутки в апреле, свидетельствуют данные Bloomberg о движении танкеров. Санкционные риски заставляют нефтеперерабатывающие предприятия от Китая до Франции искать альтернативу иранским поставкам, что приводит к удорожанию сортов, способных заместить утраченные баррели.

По словам аль-Фалиха, у ОПЕК+ уже есть предварительная договоренность продолжить работу по балансировке нефтяного рынка и в 2019 году, однако пока рано говорить, останутся ли в силе согласованные в 2016 году квоты.

Иранский фактор — одна из главных причин улучшения прогнозов нефтяных цен, которые делают участники рынка и аналитики. Крупные нефтетрейдеры, такие как Mercuria Energy и Trafigura, прогнозируют рост выше $100 за баррель. В середине сентября эксперты HSBC также предупредили о рисках преодоления этой отметки в условиях предстоящего эмбарго. В пятницу, 21 сентября, Bank of America повысил прогноз цены нефти Brent на 2019 год на $5 до $80 за баррель. Прогноз по Brent на второй квартал 2019 года повышен до $95 за баррель с $90.