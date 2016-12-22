ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,94 65,53 EUR Нал. 78,68 77,11 USD Бирж. 65,84 -0,58 EUR Бирж. 77,37 -0,70 USD ЦБ. 66,16 -0,09 EUR ЦБ. 77,68 -0,39 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6605,00 -115,80 IMOEX 2430,01 +0,13% RTSI 1162,98 +1,17% Brent 81,17 +3,41% DJIA 26563,45 -0,67% Nasdaq 7994,42 +0,09%
Цена на нефть достигла максимума с ноября 2014 года
Лента новостей
В МИД России призвали США «более трезво» подходить к поставке С-300 Сирии 00:57, Политика Президенты США и Южной Кореи подписали договор о свободной торговле 00:21, Политика Лондон решил отменить преференции для рабочей силы из стран ЕС 00:09, Политика Хедж-фонды в США впервые за год перешли к игре против рубля 00:00, Экономика В Саратове один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме 24 сен, 23:39, Общество Российское судно «Заполярье» задержали в испанском порту 24 сен, 23:20, Общество Вашингтон согласился допустить Ту-214 к наблюдательным полетам над США 24 сен, 23:16, Политика ФИФА назвала лучшего игрока года и других лауреатов премии The Best 24 сен, 23:15, Спорт Суд назначил Навальному еще 20 суток ареста 24 сен, 23:12, Политика Трамп назвал Ким Чен Ына «открытым и потрясающим» человеком 24 сен, 23:01, Политика Сенцов стал почетным гражданином Парижа 24 сен, 22:21, Политика Зимин посетовал на падение доходов за время руководства Хакасией 24 сен, 22:17, Политика Новый шеф ЦРУ расширит масштабы разведки в отношении «сложных стран» 24 сен, 21:37, Политика «Фаворит» от Шойгу: что значит поставка С-300 в Сирию 24 сен, 21:19, Политика Минобороны представило новые данные о крушении Ил-20 в Сирии 24 сен, 21:08, Политика В Москве суд по подозрению в шпионаже арестовал осужденного за педофилию 24 сен, 21:04, Общество Нетаньяху заявил о росте рисков в регионе из-за поставки С-300 Сирии 24 сен, 21:01, Политика «Краснодар» вышел на второе место в чемпионате России 24 сен, 20:50, Спорт Арестованный в Осло «российский шпион» оказался ИТ-советником Совфеда 24 сен, 20:34, Политика Бывший глава «Почты России» ушел из EuroСhem 24 сен, 20:16, Бизнес Platts задумалось о расширении корзины Brent нефтью со всего мира 24 сен, 20:09, Экономика Аксенов назвал корабли ВМС Украины «ржавыми корытами» 24 сен, 20:03, Политика В ФАС предложили свои меры по поддержке попавших под санкции компаний 24 сен, 19:55, Бизнес ВТБ помог снять арест с 36% акций банка «Возрождение» 24 сен, 19:31, Финансы Apple завершила покупку приложения по распознаванию музыки Shazam 24 сен, 19:22, Бизнес «Роснефть» предложила подрядчикам перенести выплаты на следующий год 24 сен, 19:10, Бизнес США отреагировали на планы России поставить в Сирию С-300 24 сен, 19:07, Политика Путин в беседе с Нетаньяху назвал поставку С-300 Сирии адекватным шагом 24 сен, 19:06, Политика
Цена на нефть достигла максимума с ноября 2014 года
Экономика, 01:09
0
Цена на нефть достигла максимума с ноября 2014 года
Стоимость нефти Brent впервые с ноября 2014 года превысила $81 за баррель. За сутки нефть подорожала на 3%, чему помогли заявления России и Саудовской Аравии
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Стоимость фьючерсов на нефть Brent впервые с ноября 2014 года превысила $81 за баррель. В предыдущий раз Brent с поставкой в ближайшем месяце торговалась выше этого уровня 12 ноября 2014 года.

Ноябрьский фьючерс на Лондонской бирже ICE подорожал в понедельник, 24 сентября, на 3%, закрывшись на отметке $81,20 за баррель.

Росту котировок способствует решение, принятое по итогам прошедшей в Алжире встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Саудовская Аравия, неформальный лидер картеля, и ее крупнейший союзник по добыче нефти за пределами группы — Россия — исключили немедленное дополнительное увеличение добычи нефти. Таким образом, по сути они отвергли требование президента США Дональда Трампа немедленно принять меры для снижения цен. 

Platts задумалось о расширении корзины Brent нефтью со всего мира
Экономика

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК+ ожидает излишек предложения на рынке в 2019 году и допускает возможность возврата к сокращению добычи. Российский министр энергетики Александр Новак, в свою очередь, отметил, что немедленного увеличения объема добычи нефти сейчас не требуется.

ОПЕК+ пока не достигла согласованной в июне задачи по наращиванию добычи (на 0,7–1 млн барр. в сутки), чтобы компенсировать сокращение поставок из Ирана, ожидающего возобновления санкций США, и Венесуэлы. Антииранские санкции, анонсированные в мае, но формально вступающие в силу лишь 4 ноября, отпугнули покупателей из Европы и Азии, включая Японию и Индию, в результате чего за последние четыре месяца иранский нефтяной экспорт упал примерно на 35%.

За первые две недели сентября Иран продавал в среднем 1,6 млн барр. в сутки по сравнению с 2,5 млн барр. в сутки в апреле, свидетельствуют данные Bloomberg о движении танкеров. Санкционные риски заставляют нефтеперерабатывающие предприятия от Китая до Франции искать альтернативу иранским поставкам, что приводит к удорожанию сортов, способных заместить утраченные баррели.

По словам аль-Фалиха, у ОПЕК+ уже есть предварительная договоренность продолжить работу по балансировке нефтяного рынка и в 2019 году, однако пока рано говорить, останутся ли в силе согласованные в 2016 году квоты.

Иранский фактор — одна из главных причин улучшения прогнозов нефтяных цен, которые делают участники рынка и аналитики. Крупные нефтетрейдеры, такие как Mercuria Energy и Trafigura, прогнозируют рост выше $100 за баррель. В середине сентября эксперты HSBC также предупредили о рисках преодоления этой отметки в условиях предстоящего эмбарго. В пятницу, 21 сентября, Bank of America повысил прогноз цены нефти Brent на 2019 год на $5 до $80 за баррель. Прогноз по Brent на второй квартал 2019 года повышен до $95 за баррель с $90.

Автор: Олег Макаров.
Теги: Brent , WTI , цена на нефть
Главное
Хедж-фонды в США впервые за год перешли к игре против рубля Экономика
Материалы по теме
Нефтетрейдеры предсказали первый за 4 года подъем цен до $100 за баррель Общество
В ОПЕК предсказали отставание России по добыче нефти от США в 2018 году Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter