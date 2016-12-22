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Platts задумалось о расширении корзины Brent нефтью со всего мира
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Platts задумалось о расширении корзины Brent нефтью со всего мира
Экономика, 20:09
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Platts задумалось о расширении корзины Brent нефтью со всего мира
Агентство S&P Global Platts объявило о начале консультаций относительно будущего североморской нефтяной марки Brent. В расчет ее цены предлагается включить сорта из Центральной Азии, Западной Африки и США
Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

С маркой Brent, которая является эталонной маркой нефти, добываемой в Северном море, могут произойти крупнейшие изменения. Участники отрасли изучают возможность включения в расчет ее цены сортов из Центральной Азии, Западной Африки и США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление S&P Global Platts — ведущего независимого поставщика информации о котировках на сырьевых и энергетических рынках.

Platts предлагает два основных изменения для расчета котировок Brent. Первое заключается в том, чтобы включать в методику расчета не только цены, действующие в терминалах Северного моря, но и стоимость поставок в Роттердам. Во-вторых, агентство интересуется мнением отрасли по поводу предложения включать в корзину сорта нефти, добываемой за пределами Северного моря, а также нефть, поставляемую в Роттердам.

«Для североморской нефти это исторический момент», — приводит Bloomberg слова руководителя подразделения по расчету цен на рынке энергоресурсов S&P Global Platts Дейва Эрнсбергера. Заявление было сделано журналистам в Сингапуре, где проходит ежегодный нефтяной форум Asia Pacific Petroleum Conference (APPEC).

«На фоне изменения глобальных потоков сырой нефти, когда мы видим, что больше нефти поступает через атлантический бассейн из разных мест, включая США, и спада производства сырой нефти в Северном море настало время выдвинуть конкретные, подробные и своевременные предложения для таких изменений», — цитирует Эрнсбергера Reuters.

В числе возможных вариантов расширения корзины агентство называет нефть Statfjord, Gullfaks (месторождения Северного моря), CPC Blend (Центральная Азия), WTI Midland (США), Qua Iboe и Forcados (Западная Африка).

Platts ожидает отзывы участников рынка о своих предложениях до 10 декабря, добавляет Reuters.

Brent — эталонная марка нефти, добываемая в Северном море. Слово «Brent» образовано от первых букв названий горизонтов месторождения — Broom, Rannoch, Etive, Ness и Tarbert. Цена Brent является основой для ценообразования многих других сортов нефти. В частности, исходя из цен на Brent рассчитываются цены на три из пяти российских экспортных марок — Urals, Siberian Light и REBCO.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Brent
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