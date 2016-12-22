ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,27 66,22 EUR Нал. 79,09 77,94 USD Бирж. 66,41 +0,15 EUR Бирж. 78,07 +0,02 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 6696,20 +38,80 IMOEX 2426,80 +1,08% RTSI 1149,53 +0,78% Brent 78,49 -0,33% DJIA 26743,50 +0,32% Nasdaq 7986,96 -0,51%
ОПЕК и Россия отвергли призыв Трампа немедленно увеличить добычу нефти
Лента новостей
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као 17:42, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 17:34, РБК и Мираторг Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 225 17:15, Общество Памфилова ответила на сообщения о возможной отмене выборов 17:14, Общество Кандидат от ЛДПР вырвался вперед на выборах в Хабаровском крае 16:57, Политика Глава МИД ФРГ выразил недовольство опубликованием решений США в Twitter 16:49, Политика Эрдоган рассказал о самой большой угрозе для будущего Сирии 16:44, Политика ОПЕК и Россия отвергли призыв Трампа немедленно увеличить добычу нефти 16:41, Экономика Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Локомотив». Онлайн 16:30, Спорт Корабли ВМС Украины впервые прошли под арками Крымского моста 16:13, Политика Насколько Россия готова к промышленным инновациям 16:00, РБК и Schneider Electric СМИ узнали о планах Siemens заключить с Ираком соглашение на €13 млрд 15:57, Экономика Боксер Тайсон Фьюри назвал Энтони Джошуа медленным и громоздким 15:41, Спорт Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению 15:23, Политика Синоптики предупредили жителей Москвы о первом снеге 15:19, Общество Минобороны опубликовало 3D-видео гибели Ил-20 15:06, Политика МИД Ирана вызвал поверенного в делах ОАЭ из-за высказываний о теракте 15:01, Политика В Армянске сняли введенный из-за вредных выбросов режим ЧС 14:28, Общество УМВД получило 17 жалоб на нарушения в ходе выборов в Хабаровском крае 14:02, Политика Путин подписал указ об отставке члена Центризбиркома Лихачева 13:59, Политика Первое поражение нокаутом в карьере Александра Поветкина. Фоторепортаж 13:40, Спорт  В Узбекистане оценили исключение хлопка из черного списка товаров США 13:38, Экономика Появились первые данные об итогах второго тура выборов в Хабаровском крае 13:29, Политика Новак заявил о способности ОПЕК+ достигнуть 100% выполнения сделки осенью 13:09, Экономика Роухани обвинил США в намерении создать небезопасную обстановку в Иране 12:43, Политика Японская фигуристка установила мировой рекорд на турнире в Словакии 12:21, Спорт Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 12:20, РБК и Сбербанк Израиль отказался менять тактику в Сирии после гибели Ил-20 12:09, Политика
ОПЕК и Россия отвергли призыв Трампа немедленно увеличить добычу нефти
Экономика, 16:41
0
ОПЕК и Россия отвергли призыв Трампа немедленно увеличить добычу нефти
К странам ОПЕК президент США ранее дважды обратился с требованием «снизить цены на нефть прямо сейчас». Увеличивать объем добычи нефти, чтобы «охлаждать» рынок, сейчас нет никакой необходимости, считают в ОПЕК+
Фото: Charlie Riedel / AP

Лидер Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Саудовская Аравия и ее крупнейший союзник по добыче нефти за пределами группы — Россия — исключили немедленное дополнительное увеличение объема добычи нефти, передает Reuters, отмечая, что, таким образом, они фактически отвергли призывы президента США Дональда Трампа действовать в этом направлении, чтобы «охладить» рынок.

«Я не влияю на цены», — заявил журналистам саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих после встречи в Алжире министерского комитета ОПЕК+ (представителей стран, входящих в ​Организацию экспортеров нефти, и ряда государств, принявших участие в соглашении об ограничении добычи нефти). Переговоры, как напоминает Reuters, завершились без официальных рекомендаций по дополнительному увеличению добычи нефти.

Ранее в сентябре фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1 достигли $80 за баррель. Это, как пишет агентство, побудило Трампа повторить 20 сентября свое требование к странам ОПЕК, чтобы они снизили цены.​ До этого с аналогичным обращением к Организации стран — экспортеров нефти американский лидер выступал 5 июля (тогда цена нефти марки Brent достигла своего максимума с середины мая и торговалась в районе $75,8 за баррель). «Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, и они мало что с этим делают. Во всяком случае они повышают цены, пока США защищает многих из их членов за очень небольшие деньги», — отмечал политик, подчеркивая, что в отношениях Вашингтона и ОПЕК должна быть взаимная выгода. «Снизьте цены прямо сейчас», — призывал Трамп.

Подобное ценовое ралли, как поясняет Reuters, в основном было связано с сокращением экспорта нефти из стран — членов ОПЕК из-за новых санкций США. «Мы защищаем страны Ближнего Востока, они на протяжении очень долгого времени не будут в безопасности без нас (США. — РБК)», — написал 20 сентября на своей странице в Twitter президент Соединенных Штатов, заметив, однако, что эти государства «все же продолжают настаивать на повышении цен на нефть». «Мы запомним это. Монополия ОПЕК должна снизить цены прямо сейчас!» — повторил Трамп.

Комментируя эти заявления, министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что у его страны есть запасные возможности для увеличения добычи нефти, но в настоящий момент реализовать подобные идеи нет необходимости. «Моя информация такова: рынки обеспечены надлежащим образом», — сказал Аль-Фалих журналистам. «Я не знаю ни одного нефтепереработчика в мире, который бы пытался найти нефть, но не мог ее получить», — добавил он.

Новак заявил о способности ОПЕК+ достигнуть 100% выполнения сделки осенью
Экономика

Аналогичной точки зрения придерживается и российский министр энергетики Александр Новак, замечает Reuters. Он, как передает агентство, во время общения с прессой заявил, что немедленного увеличения объема добычи нефти сейчас, по его мнению, не требуется. Однако вместе с этим Новак считает, что торговая война между Китаем и Соединенными Штатами, а также санкции США в отношении Ирана создают новые проблемы для нефтяных рынков, отмечает агентство.

Министр нефти Омана Махаммед бин Хамад Аль-Румхи и его кувейтский коллега Бахит аль-Рашиди сообщили журналистам, что после последних переговоров участники ОПЕК+ согласились с тем, что им необходимо сосредоточиться на достижении 100-процентного уровня выполнения сделки по сокращению добычи нефти, которая была согласована в июне.​

Это, как замечает Reuters, фактически означает попытку ОПЕК+ компенсировать сокращение объемов добычи нефти в Иране. При этом Аль-Руми, комментируя эти данные, сказал, что точного механизма для этого на встрече представители стран ОПЕК+ не обсуждали.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: ОПЕК , Саудовская Аравия
Главное
Кандидат от ЛДПР вырвался вперед на выборах в Хабаровском крае Политика
Материалы по теме
Новак заявил о способности ОПЕК+ достигнуть 100% выполнения сделки осенью Экономика
Новак рассказал об исполнении соглашения ОПЕК + на 129% Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter