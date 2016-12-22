ОПЕК и Россия отвергли призыв Трампа немедленно увеличить добычу нефти

К странам ОПЕК президент США ранее дважды обратился с требованием «снизить цены на нефть прямо сейчас». Увеличивать объем добычи нефти, чтобы «охлаждать» рынок, сейчас нет никакой необходимости, считают в ОПЕК+

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Лидер Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Саудовская Аравия и ее крупнейший союзник по добыче нефти за пределами группы — Россия — исключили немедленное дополнительное увеличение объема добычи нефти, передает Reuters, отмечая, что, таким образом, они фактически отвергли призывы президента США Дональда Трампа действовать в этом направлении, чтобы «охладить» рынок.

«Я не влияю на цены», — заявил журналистам саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих после встречи в Алжире министерского комитета ОПЕК+ (представителей стран, входящих в ​Организацию экспортеров нефти, и ряда государств, принявших участие в соглашении об ограничении добычи нефти). Переговоры, как напоминает Reuters, завершились без официальных рекомендаций по дополнительному увеличению добычи нефти.

Ранее в сентябре фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1 достигли $80 за баррель. Это, как пишет агентство, побудило Трампа повторить 20 сентября свое требование к странам ОПЕК, чтобы они снизили цены.​ До этого с аналогичным обращением к Организации стран — экспортеров нефти американский лидер выступал 5 июля (тогда цена нефти марки Brent достигла своего максимума с середины мая и торговалась в районе $75,8 за баррель). «Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, и они мало что с этим делают. Во всяком случае они повышают цены, пока США защищает многих из их членов за очень небольшие деньги», — отмечал политик, подчеркивая, что в отношениях Вашингтона и ОПЕК должна быть взаимная выгода. «Снизьте цены прямо сейчас», — призывал Трамп.

Подобное ценовое ралли, как поясняет Reuters, в основном было связано с сокращением экспорта нефти из стран — членов ОПЕК из-за новых санкций США. «Мы защищаем страны Ближнего Востока, они на протяжении очень долгого времени не будут в безопасности без нас (США. — РБК)», — написал 20 сентября на своей странице в Twitter президент Соединенных Штатов, заметив, однако, что эти государства «все же продолжают настаивать на повышении цен на нефть». «Мы запомним это. Монополия ОПЕК должна снизить цены прямо сейчас!» — повторил Трамп.

Комментируя эти заявления, министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что у его страны есть запасные возможности для увеличения добычи нефти, но в настоящий момент реализовать подобные идеи нет необходимости. «Моя информация такова: рынки обеспечены надлежащим образом», — сказал Аль-Фалих журналистам. «Я не знаю ни одного нефтепереработчика в мире, который бы пытался найти нефть, но не мог ее получить», — добавил он.

Аналогичной точки зрения придерживается и российский министр энергетики Александр Новак, замечает Reuters. Он, как передает агентство, во время общения с прессой заявил, что немедленного увеличения объема добычи нефти сейчас, по его мнению, не требуется. Однако вместе с этим Новак считает, что торговая война между Китаем и Соединенными Штатами, а также санкции США в отношении Ирана создают новые проблемы для нефтяных рынков, отмечает агентство.

Министр нефти Омана Махаммед бин Хамад Аль-Румхи и его кувейтский коллега Бахит аль-Рашиди сообщили журналистам, что после последних переговоров участники ОПЕК+ согласились с тем, что им необходимо сосредоточиться на достижении 100-процентного уровня выполнения сделки по сокращению добычи нефти, которая была согласована в июне.​

Это, как замечает Reuters, фактически означает попытку ОПЕК+ компенсировать сокращение объемов добычи нефти в Иране. При этом Аль-Руми, комментируя эти данные, сказал, что точного механизма для этого на встрече представители стран ОПЕК+ не обсуждали.