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ОПЕК+ согласовала увеличение добычи нефти
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ОПЕК+ согласовала увеличение добычи нефти
Экономика, 16:20
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ОПЕК+ согласовала увеличение добычи нефти
Страны ОПЕК и ряд не входящих в картель государств договорились нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в рамках нефтяной сделки. С инициативой о временном увеличении добычи выступали Россия и Саудовская Аравия
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

ОПЕК и несколько не входящих в организацию стран (ОПЕК+) на встрече 23 июня договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес. В реальном выражении увеличение добычи может составить в течение шести месяцев 600–700 тыс. барр./сутки, добавил министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи.

Накануне аналогичное решение о повышении лимита добычи было принято на заседании ОПЕК в Вене. Необходимо было достигнуть консенсуса в этом вопросе в рамках ОПЕК+.

Россия и Саудовская Аравия предложат ОПЕК+ временно поднять добычу нефти
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Bloomberg отмечает, что достигнутая договоренность стала победой для России и Саудовской Аравии, которые были первыми, кто предложили нарастить добычу. Как говорил в середине июня министр энергетики России Александр Новак, речь шла о предложении Москвы и Эр-Рияда поднять добычу в третьем квартале 2018 года на 1,5 млн баррелей в сутки. В минувшую пятницу Новак уточнил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал состоящим в картеле и присоединившимся к соглашению странам увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК одобрили рост добычи в рамках нефтяной сделки
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«Сейчас в третьем квартале будет рост спроса, поэтому такие предложения реально целесообразны», — пояснял позицию Москвы и Эр-Рияда Новак. Он подчеркивал, что речь в данном случае идет только об увеличении добычи нефти в третьем квартале 2018 года, а дальше нужно будет «посмотреть на ситуацию на рынке».​

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После сегодняшней встречи Новак заявил, что благодаря совместным усилиям стран ОПЕК и не-ОПЕК с рынка было выведено более 1 млрд баррелей. «Вы можете представить, какова бы была ситуация на рынке, запасы, излишки нефти, если бы не совместные действия, предпринятые в декабре 2016 года», — заметил Новак (цитата по «РИА Новости»).

В 2016 году в Вене страны ОПЕК и ряд других, не входящих в организацию государств, ​договорились о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки. С тех пор это соглашение продлевалось дважды, в последний раз стороны договорились продлить его до конца 2018 года.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: ОПЕК , ОПЕК+ , добыча
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