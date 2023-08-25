Экспорт нефти из России упал почти до 15-месячного минимума

За три недели августа Россия экспортировала в среднем по 2,24 млн барр. в сутки. За последние полтора года меньше было только в мае 2022-го

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Экспорт нефти из России на мировой рынок упал до минимума за последние 15 месяцев, пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании Vortexa, отслеживающей треки грузоперевозок.

За первые 20 дней августа российские поставки ежедневно составляли по 2,24 млн барр., что на 14% меньше, чем в июле.

Согласно инфографике, представленной Bloomberg (в ней собраны данные с января 2022 года), больше всего нефти и нефтепродуктов Россия экспортировала в феврале прошлого года и марте этого (почти 3,3 млн барр. в сутки), меньше всего — в мае 2022-го (2,1 млн барр.). С мартовского пика 2023-го в апреле и мае объемы снижались, в июне—июле они снова выросли.

Снижение поставок Bloomberg связывает с повышением спроса на топливо внутри России (то, что сейчас в этом плане «пиковый сезон», отметил главный экономист Vortexa Дэвид Вех) и превышением цены на некоторые нефтепродукты потолка, установленного G7.

По оценке ценового агентства Argus, которое предоставило данные РБК, в среднем за 1–18 августа цена на Urals достигала $71,14 за баррель (лимит установлен в размере $60 за баррель).





В России в августе произошло добровольное дополнительное сокращение экспорта нефти на 500 тыс. барр. в сутки путем сокращения добычи на тот же объем. До этого объем добычи был уменьшен на столько же в марте. В сентябре Москва намерена сократить экспорт еще на 300 тыс. барр., но будет ли это влиять на добычу, в аппарате вице-премьера Александра Новака не уточняли.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов рассказал 25 августа, что российские власти рассматривают возможности борьбы с серым экспортом нефти, когда она закупается на внутреннем рынке, а затем вывозится за рубеж. Первый вариант — это составить список экспортеров, второй — ввести лицензирование экспорта. Как ранее писал «Интерфакс», вопрос обсуждался в июне на совещании у Новака, и он поручил правительству определить меры по борьбе с таким экспортом.