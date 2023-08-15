Минфин сообщил о росте стоимости нефти Urals выше $70 впервые с осени

Стоимость российской нефти Urals впервые с осени 2022 года превысила $70 за баррель. Скидка к эталонной марке Brent сократилась до $13,9 за баррель — минимального значения с начала военной операции на Украине и введения санкций

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Средняя цена на российскую нефть Urals превысила $70 за баррель впервые с осени 2022 года, следует из данных Минфина России.

«Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2023 года составила $70,33 за баррель, или $513,4 за тонну», — говорится в сообщении Минфина.

При этом скидка к эталонной марке Brent сократилась до $13,9 за баррель, что стало новым минимумом с момента введения потолка цен на нефть.

При этом ценовой потолок в $60, установленный ЕС и другими западными странами в конце 2022 года, нефть Urals превысила 12 июля, а уже 25 июля она достигла $65,42. В последний раз котировки Urals превышали ценовой потолок осенью 2022-го — средняя цена за период с 15 октября по 14 ноября составила $70,2 за баррель.

Котировка Urals утратила репрезентативность, так как рассчитывается агентством Argus на основе эпизодических данных о сделках по экспорту нефти из российских портов на базисе FOB плюс условная стоимость транспортировки нефти до портов Роттердама и Аугусты (российская нефть в эти порты больше не поставляется из-за эмбарго). С 1 января 2024 года котировка перестанет использоваться. Сейчас для расчета налогов используется большее из двух ценовых показателей: котировка Urals CIF или Brent минус $25 (с сентября — Brent минус $20).

Страны ЕС в декабре 2022 года ввели эмбарго на импорт российской нефти и установили ценовой потолок (к нему присоединились США, Канада и Япония) для третьих стран, который предполагает запрет «на услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру».

Таким образом, страны, не присоединившиеся к эмбарго, не могут покупать российскую нефть дороже $60 за баррель. В противном случае западные компании не будут страховать и перевозить такое сырье.

Увеличение дисконта российской нефти к мировому эталону привело к резкому сокращению нефтегазовых доходов. Чтобы исправить ситуацию, российские власти еще в начале 2023 года начали постепенно снижать эту скидку для целей налогообложения. Они предусмотрели постепенное снижение дисконта с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель — в июле.

В июне глава Минфина Антон Силуанов все же счел дисконт в $25 «большим». «Мы считаем, что может быть поменьше», — отметил он. Госдума 21 июля утвердила законопроект, в рамках которого дисконт Urals к Brent в целях налогообложения будет снижен с $25 до $20 с 1 сентября.