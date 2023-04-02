Силуанов заявил о дополнительных доходах бюджета на ₽2,5 трлн

В бюджет заложена иная стоимость экспорта энергоресурсов и оттого нефтегазовые доходы снижаются, но можно не сомневаться, что российского бюджета хватит на выполнение всех обязательств, заявил глава Минфина

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В конце марта в бюджет поступили дополнительные 2,5 трлн руб., заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1», видео опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Да, мы видим, что несколько идет снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете. Но уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет», — сказал министр.

Дефицит бюджета России только в первой декаде марта равнялся 3,3 трлн руб., превысив заложенный на весь 2023 год показатель. «Что случилось? Причина простая: мы обсуждали давно, что деньги должны начинать работать с 1 января. Это так называемое опережающее финансирование», — объяснял премьер Михаил Мишустин.

Доходы бюджета к 28 марта составили 3,49 трлн руб., расходы — 7,5 трлн руб., следует из данных правительственного сайта «Электронный бюджет»; дефицит равнялся 4,77 млрд руб., пишет «Интерфакс». При этом за первые два месяца 2023 года бюджетный дефицит составил 2,58 трлн руб.

Только в январе дефицит бюджета достиг рекордных для этого месяца 1,76 трлн руб. Силуанов тогда говорил, что поводов для беспокойства из-за показателей нет — в первом месяце года дефицит составил плановые 2% ВВП. «Дефицит бюджета не связан с каким-то глобальным ростом расходов», — заверил он. Министр призвал вместо этого обратить внимание на то, какой дефицит бюджета будет по итогам всего года.