Силуанов спрогнозировал превышение плана по ненефтегазовым доходам России

Ненефтегазовые доходы бюджета России в 2023 и 2024 годы «существенно превысят план», заявил Силуанов. Согласно действующему закону о бюджете, в 2023 году ненефтегазовые доходы прогнозируются в объеме 17,19 трлн руб. (11,5% ВВП)

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Министерство финансов России ожидает, что ненефтегазовые доходы бюджета России в 2023 и 2024 годы «существенно превысят план», сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

Отвечая на вопрос о том, насколько доходы российского бюджета могут быть выше, чем запланировано, и ожидает ли министерство увеличения в целом, министр ответил: «Достаточно существенное (ожидается в 2023 и 2024 годах. — РБК) — ненефтегазовых доходов» (цитата по ТАСС).

По его словам, расходы в следующем году также превысят уровень, заложенный в законе о бюджете на трехлетний период сейчас, объем превышения обсуждается. «Могут (превысить. — РБК) и превысят. Мы в правительстве обсуждаем сейчас (увеличение расходов. — РБК). У нас сейчас макроэкономика лучше. Видим, что в этом году с доходами будет получше, и в следующем получше, поэтому и расходы увеличатся», — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли расходы бюджета в следующем году превысить объем, заложенный сейчас в законе о бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов (29,433 трлн руб.).

Силуанов также сообщил, что в следующем году планируется перераспределить порядка 450 млрд руб. расходов бюджета.

Дефицит федерального бюджета в первом полугодии 2023 года составил 2,595 трлн руб., следует из предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь—июнь 2023 года, опубликованной Минфином. В действующем законе о бюджете дефицит на весь 2023 год заложен в размере 2,93 трлн руб., или 2% ВВП. Таким образом, на данный момент дефицит находится в пределах плана.

При этом ненефтегазовые доходы федерального бюджета увеличились на 17,8% в годовом выражении и достигли 9 трлн руб. за первое полугодие, следует из данных Минфина. В частности, на 17% выросли общие поступления по НДС (до 5,3 трлн руб.). По оперативным данным Минфина на 28 июня, внутренний НДС за период с начала года принес лишь на 2% больше, чем за аналогичный период 2022 года, однако НДС с импорта товаров увеличился на 24%, что отражает в том числе восстановление импортных объемов. В то же время поступления по налогу на прибыль по итогам первого полугодия, напротив, сократились — на 4,3% в годовом выражении, до 867 млрд руб. Нефтегазовые доходы снизились в первом полугодии 2023 года на 47% к аналогичному периоду предыдущего, до 3,38 трлн руб.

Согласно действующему закону о бюджете, в 2023 году ненефтегазовые доходы прогнозируются в объеме 17,19 трлн руб. (11,5% ВВП). Силуанов ранее заявлял, что по итогам года они могут выйти «в небольшой плюс» (относительно плана).