«Единая Россия» предложила ввести в закон «предпенсионный возраст»

«Единая Россия» предложит свои поправки к пенсионной реформе — в первую очередь это будут меры по защите трудовых прав лиц предпенсионного возраста, сообщил замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев

Фото: Владислав Шатило / РБК

Партия «Единая Россия» предложит к первому чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста пакет мер по поддержке занятости для граждан, чей выход на пенсию будет отсрочен в связи с реформой, заявил в пятницу, 13 июля, первый заместитель руководителя парламентской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передает корреспондент РБК с заседания «Клуба сторонников» партии в Москве.

Среди таких мер может быть предложено ввести в закон понятие «человек предпенсионного возраста» и обязать работодателей уведомлять Роструд об увольнениях пожилых сотрудников.

«Мы рассчитываем уже в первом чтении отдать нашу заявку на пакет мер, который должен сопровождать данный закон. Это в первую очередь меры, направленные на обеспечение труда лиц предпенсионного возраста. Возможно введение самого этого понятия «человек предпенсионного возраста» для формирования его прав и гарантий», — сказал Исаев.

«Не знаю, поддержит ли меня Всеволод Львович (Всеволод Вуколов, руководитель Роструда. — РБК) или нет. На переходный период обязать работодателей уведомлять об увольнении сотрудников предпенсионного возраста Рострудинспекцию», — предложил депутат.

Исаев отметил, что нужны программы переподготовки и переобучения для пожилых работников, которые хотят сменить специальность. «Необходима активная программа содействия занятости в регионах», — добавил он.

Пенсионная реформа приведет к росту государственных расходов, подчеркнул Исаев. «Все ресурсы, которые будут сэкономлены на более позднем выходе на пенсию, пойдут на увеличение пенсий нынешним пенсионерам. А государству дополнительно придется потратить средства на занятость, переквалификацию, переобучение, здравоохранение. Это неизбежная цена всех социальных реформ», — заключил Исаев.

В «Единой России» также обсуждают предложение об установлении пониженной ставки страховых вносов для работодателей за работников предпенсионного возраста. «Такие предложения высказываются и обсуждаются», — сказал РБК Исаев после заседания.

Правительство еще не представляло полных расчетов по ожидаемым финансовым эффектам пенсионной реформы для бюджетной системы. Минфин только сообщал, что реформа, за счет которой Пенсионный фонд будет собирать больше страховых взносов с пожилых работников, задерживающихся на рынке труда, позволит фонду увеличить собственные доходы, а трансферт из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование начнет сокращаться с 2020 года. Этот положительный эффект для бюджета Пенсионного фонда будет перераспределяться на опережающую рост цен индексацию текущих пенсий. Расчетов по расходам в связи с такой индексацией правительство еще не представляло.

Аналитики Альфа-банка ранее оценили, что годовая экономия пенсионных расходов в связи с повышением пенсионного возраста достигнет порядка 800 млрд руб. к 2024 году. Но около 700 млрд руб. из этой экономии уйдет на увеличение размера пенсий исходя из сценария их индексации на 8% в год (при долгосрочном ориентире по инфляции в 4%).