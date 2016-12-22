Правительство определилось с новым подходом к индексации пенсий

Индексация пенсий будет проходить ежегодно с 1 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Такие поправки будут внесены ко второму чтению законопроекта о пенсионном возрасте

Татьяна Голикова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Правительство определилось с новым порядком индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам. Индексация будет проходить с 1 января каждого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает корреспондент РБК.

Параметры бюджета Пенсионного фонда на 2019–2021 годы рассчитаны с учетом повышения пенсионного возраста, указала вице-премьер. «Все высвободившиеся средства в результате повышения пенсионного возраста будут направлены на индексацию пенсионных выплат в полном объеме и даже с некоторым затрагиванием тех дополнительных доходов, которые получаются в результате роста фонда оплаты труда в связи с макроэкономическим прогнозом», — сказала Голикова.

Среднегодовая пенсия в 2019 году, по оценкам правительства, составит 15,4 тыс. руб., а к 2024 году ее размер достигнет 20 тыс. руб., отметила вице-премьер.

«При этом должна сказать, что в данный момент времени мы согласовали подходы к тому, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года», — заявила Голикова.

Такой порядок индексации будет предложен ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста, уточнила она. Действующий порядок индексации страховых пенсий предполагает двухэтапное повышение: с 1 февраля — на уровень инфляции и с 1 апреля — исходя из средств бюджета ПФР.

Страховые пенсии по старости будут проиндексированы в 2019 году на 7,05%, в 2020 году — на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Указанные параметры индексации пенсий превышают прогноз Минэкономразвития по инфляции (4,3% — в 2019 году, 3,8% — в 2020 году и 4% — в 2021 году) (*.pdf).

Согласно проекту основных параметров бюджета ПФР, в следующем году средний размер пенсий вырастет до 15367 руб., в 2020-м — до 16284 руб., в 2021 году достигнет 17212 руб.

Реальный размер пенсий (скорректированный на уровень инфляции) будет расти медленнее: так, в 2019 году пенсии в реальном выражении вырастут до 14748 руб. (по сравнению с 14049 руб. в 2018 году), в 2020-м — до 15718 руб., в 2021 году — до 16550 руб.

Голикова во вторник также напомнила, что с 2020 года восстанавливается индексация маткапитала (заморожена с 2016 года). «Также я бы хотела обратить внимание, что начиная с 2020 года и дальше в 2021 году будет индексироваться с темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью национального проекта «Демография», — сказала Голикова.

Размер маткапитала будет повышен на уровень инфляции и увеличится с текущих 453026 до 470241 руб., следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на трехлетку. В 2021 году маткапитал увеличится до 489051 руб.

Законопроект, внесенный правительством в июне, предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Переходный период составит десять лет для мужчин и 16 лет для женщин. Повышение будет проходить темпами плюс один год каждый год и затронет мужчин 1959 года и младше и женщин 1964 года и младше.