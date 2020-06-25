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Антикризисные меры ,  
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На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду России в 2021 году увеличится почти на 1 трлн руб., следует из проекта бюджета фонда. На пополнение ПФР планируется направить более 20% всех расходов федерального бюджета России
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Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России (ПФР) — почти на 1 трлн руб. по сравнению с законодательно утвержденным показателем текущего года. Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.

РБК ознакомился с проектом основных характеристик бюджета ПФР на 2021–2023 годы, датированным 9 июня. Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник. Проект подготовлен на базе экономического прогноза Минэкономразвития, составленного в конце мая. После этого министерство уточнило параметры прогноза, сообщал РБК, а правительство еще не утвердило финальную версию. Минфин должен самостоятельно скорректировать соответствующие параметры бюджетов исходя из окончательного макропрогноза, следует из письма первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко главным распорядителям бюджетных средств от 8 июня.

Пятая часть бюджета пойдет в ПФР

Доходы Пенсионного фонда планируются в 2021 году на уровне 9,67 трлн руб., из них 4,12 трлн руб. обеспечит федеральный бюджет через трансферты. Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).

В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.

Получается, что в 2021 году почти 21% всех расходов федерального бюджета будет направлен в Пенсионный фонд. Минфин предлагает зафиксировать бюджетные расходы 2021 года на уровне 2020 года — 19,7 трлн руб. (это предложение было включено в общенациональный план восстановления экономики, представленный в начале июня). Для сравнения: в 2019 году в Пенсионный фонд было переведено 18% всех расходов федерального бюджета.

Антикризисные решения повлияли на ПФР

Актуальные поправки в бюджет ПФР 2020 года еще не внесены, но ожидается, что прогноз поступлений фонда от страховых взносов в этом году сократится из-за негативного влияния эпидемиологического кризиса на зарплатный фонд, а планируемый трансферт из федерального бюджета увеличится по сравнению с мартовскими поправками.

На параметры бюджета ПФР повлияли решения правительства о государственной поддержке бизнеса, принятые на фоне пандемии коронавируса. В частности, бессрочное снижение общего тарифа страховых взносов с 30 до 15% с зарплат выше МРОТ для малого и среднего бизнеса, в том числе ставка взносов в Пенсионный фонд сократилась с 22 до 10% от зарплаты. В 2021 году ПФР недосчитается из-за этой меры примерно 387 млрд руб., которые будут компенсированы из федерального бюджета. Потери будут и в нынешнем году — Минэкономразвития оценивало их в 350 млрд руб.

В начале июня президент подписал закон, освободивший от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года предприятия малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях. Выпадающие доходы ПФР от этой меры будут отражены в текущем году (и, соответственно, тоже компенсированы из федерального бюджета), но оценки этих потерь пока нет.

Одновременно Владимир Путин объявил о бессрочном снижении ставки страховых взносов во внебюджетные фонды для ИТ-компаний с 14 до 7,6%.

Существенное увеличение трансфертов внебюджетным фондам связано как со снижением тарифа страховых взносов для малого бизнеса, так и с общим снижением поступлений взносов в Пенсионный фонд из-за последствий распространения COVID-19, подтвердили в пресс-службе Минфина. «Увеличение трансферта на ОПС (обязательное пенсионное страхование. — РБК) связано с необходимостью компенсировать указанное снижение для безусловного исполнения всех социальных обязательств государства», — подчеркнули в министерстве.

В пресс-службе Пенсионного фонда отказались от комментариев.

Зарплатный фонд сжался

Вторая половина дополнительного трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2021 году (примерно 415 млрд руб.) связана с сокращением национального фонда оплаты труда из-за коронавируса. В 2020 году зарплатный фонд, от которого рассчитываются страховые взносы работодателей в ПФР, сократится на 1,3 трлн руб. по сравнению с предыдущим, январским прогнозом Минэкономразвития (до 24,8 трлн руб.). В 2021 году он снизится относительно январского прогноза на 934 млрд руб. (до 26,9 трлн руб.). Пенсионный фонд сборами с работодателей покрывает около 73% обязательств по выплате страховых пенсий старшему поколению, и разница покрывается из федерального бюджета.

В итоговом проекте бюджета ПФР суммы федерального трансферта могут немного уменьшиться, поскольку Минэкономразвития улучшило прогноз по экономике (в частности, вместо спада ВВП на 5% в 2020 году теперь ожидается 4,8%, а в 2021 году прогнозируется рост на 3,2% вместо 2,8% в предыдущей оценке).

Общая структура федерального трансферта бюджету ПФР такова (по данным за 2020 год): более 50% направляется на выплату страховых пенсий, около 18% — на государственное пенсионное обеспечение (пенсии бывшим госслужащим), около 13% — на предоставление материнского капитала, еще 13% — на единовременную денежную выплату (ЕДВ) отдельным категориям граждан.

Оценки потерь внебюджетных фондов

Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ в базовом сценарии восстановления экономики (в течение 12 месяцев) ожидают, что при сокращении фонда оплаты труда на 20% потери всех трех внебюджетных фондов (ПФР, Фонда ОМС и Фонда соцстрахования) составят 932 млрд руб., а в случае снижения на 30% — 1,55 трлн руб., следует из обзора «Влияние пандемии COVID-19 на институты социального страхования» (.pdf). При наиболее пессимистичном исходе, который предполагает уменьшение ФОТ на 40%, выпадающие доходы социальных фондов достигнут 2,2 трлн руб. По предварительным оценкам экономистов, для компенсации потерь в страховых взносах может потребоваться увеличить трансферт из федерального бюджета во внебюджетные фонды до 60% от запланированного объема в 2020 году и до 28% в 2021 году. В базовом сценарии из-за сокращения фонда оплаты труда потребуется повышение трансферта еще на 1,38 трлн руб. в 2020 году и на 173 млрд руб. в 2021-м.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина
Теги: Пенсионный фонд России, федеральный бюджет, Минфин, социальные обязательства
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