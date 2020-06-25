На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Получается, что в 2021 году почти 21% всех расходов федерального бюджета будет направлен в Пенсионный фонд. Минфин предлагает зафиксировать бюджетные расходы 2021 года на уровне 2020 года — 19,7 трлн руб. (это предложение было включено в общенациональный план восстановления экономики, представленный в начале июня). Для сравнения: в 2019 году в Пенсионный фонд было переведено 18% всех расходов федерального бюджета.

Антикризисные решения повлияли на ПФР

Актуальные поправки в бюджет ПФР 2020 года еще не внесены, но ожидается, что прогноз поступлений фонда от страховых взносов в этом году сократится из-за негативного влияния эпидемиологического кризиса на зарплатный фонд, а планируемый трансферт из федерального бюджета увеличится по сравнению с мартовскими поправками.

На параметры бюджета ПФР повлияли решения правительства о государственной поддержке бизнеса, принятые на фоне пандемии коронавируса. В частности, бессрочное снижение общего тарифа страховых взносов с 30 до 15% с зарплат выше МРОТ для малого и среднего бизнеса, в том числе ставка взносов в Пенсионный фонд сократилась с 22 до 10% от зарплаты. В 2021 году ПФР недосчитается из-за этой меры примерно 387 млрд руб., которые будут компенсированы из федерального бюджета. Потери будут и в нынешнем году — Минэкономразвития оценивало их в 350 млрд руб.

В начале июня президент подписал закон, освободивший от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года предприятия малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях. Выпадающие доходы ПФР от этой меры будут отражены в текущем году (и, соответственно, тоже компенсированы из федерального бюджета), но оценки этих потерь пока нет.

Одновременно Владимир Путин объявил о бессрочном снижении ставки страховых взносов во внебюджетные фонды для ИТ-компаний с 14 до 7,6%.

Существенное увеличение трансфертов внебюджетным фондам связано как со снижением тарифа страховых взносов для малого бизнеса, так и с общим снижением поступлений взносов в Пенсионный фонд из-за последствий распространения COVID-19, подтвердили в пресс-службе Минфина. «Увеличение трансферта на ОПС (обязательное пенсионное страхование. — РБК) связано с необходимостью компенсировать указанное снижение для безусловного исполнения всех социальных обязательств государства», — подчеркнули в министерстве.

В пресс-службе Пенсионного фонда отказались от комментариев.

Зарплатный фонд сжался

Вторая половина дополнительного трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2021 году (примерно 415 млрд руб.) связана с сокращением национального фонда оплаты труда из-за коронавируса. В 2020 году зарплатный фонд, от которого рассчитываются страховые взносы работодателей в ПФР, сократится на 1,3 трлн руб. по сравнению с предыдущим, январским прогнозом Минэкономразвития (до 24,8 трлн руб.). В 2021 году он снизится относительно январского прогноза на 934 млрд руб. (до 26,9 трлн руб.). Пенсионный фонд сборами с работодателей покрывает около 73% обязательств по выплате страховых пенсий старшему поколению, и разница покрывается из федерального бюджета.

В итоговом проекте бюджета ПФР суммы федерального трансферта могут немного уменьшиться, поскольку Минэкономразвития улучшило прогноз по экономике (в частности, вместо спада ВВП на 5% в 2020 году теперь ожидается 4,8%, а в 2021 году прогнозируется рост на 3,2% вместо 2,8% в предыдущей оценке).

Общая структура федерального трансферта бюджету ПФР такова (по данным за 2020 год): более 50% направляется на выплату страховых пенсий, около 18% — на государственное пенсионное обеспечение (пенсии бывшим госслужащим), около 13% — на предоставление материнского капитала, еще 13% — на единовременную денежную выплату (ЕДВ) отдельным категориям граждан.